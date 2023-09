Miguel Ángel Muñoz responde al incómodo comentario de Jorge Ponce sobre su tata en 'La Resistencia'

Tan solo han pasado tres días desde que diera comienzo la séptima temporada de ‘La Resistencia’ y ya han vuelto a ser protagonistas por un momento bastante incómodo. El pasado miércoles 13 de septiembre, Jorge Ponce entraba al plató del espacio de MovistarPlus+ con una máquina de gotelé para reformar parte del escenario, concretamente un mural donde estaban colocados carteles y mobiliario de películas que habían sido promocionadas en el programa.

Entre dichos carteles había uno muy especial, el de ‘100 días con la Tata’, el documental dirigido y protagonizado por Miguel Ángel Muñoz donde muestra su día a día con su tata durante el confinamiento y el estado de alarma producido por la COVID-19 en 2020. ‘’A la abuela seguro que le gustaba el gotelé’’ decía con sorna Ponce sin saber que la tata había fallecido el pasado 20 de julio a los 98 años.

Miguel Ángel Muñoz y la Tata Instagram

Grison, al escuchar las palabras de su compañero, no dudó en pararle los pies avisando tanto a Jorge como al presentador, David Brroncano. ‘’Un momento, para la máquina’’, decía el presentador a la vez que afirmaba que había que ‘’quitar dicho chiste’’. “Mira la que has liado, Jorge. ¡La has gotelado!”, exclamaba.

El jinense, ante la situación vivida, quiso consultar con el actor. “Vamos a hablar con Miguel Ángel. Si esto se está emitiendo en televisión es que a Miguel Ángel le ha hecho gracia. Se lo mandamos [...] Si Miguel Ángel no nos da permiso, que lo puedo entender porque aunque le guste la comedia, se acaba de morir la pobre señora, cuando tú hayas ido a gotelar, habrá un corte”, informaba para añadir: “Por si esto se emite, le mandamos nuestro cariño y nuestro recuerdo a la abuela de Miguel Ángel Muñoz”, decía, dando pie al aplauso del público.

Tras esto el episodio acabó emitiéndose mostrando la respuesta del propio Miguel Ángel Muñoz: “Tengo mucho sentido del humor, pero también es cierto que este es un momento muy delicado para mí, así que os lo agradezco. A la Tata le habría hecho mucha gracia, así que por favor, emitidlo y que la gente lo disfrute. Si no se ha manchado el cartel entero, dejadlo por ahí. Así la Tata seguirá iluminando a 'La Resistencia' allá donde esté”, decía para luego añadir con humor que su abuela no era de gotelé sino que era de ‘’pared lisa’’.