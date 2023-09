Mario Casas confiesa cuantas relaciones sexuales ha tenido recientemente en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ de MovistarPlus+ ha vuelto a lo grande. Este martes, 12 de septiembre, contó con la presencia de los hermanos Casas, Mario Casas y Óscar Casas, para promocionar la película ‘Mi soledad tiene alas’, dirigida por el mayor de los hermanos y protagonizada por Óscar. Durante la entrevista con el presentador, David Broncano, uno de sus colaboradores protagonizó un momento peculiar.

.

Grison mostraba. mediante prótesis artificiales, los efectos en su cuerpo de haber estado entrenando todo el verano. Los hermanos Casas, al ver dichos brazos de mentira no pudieron evitar reír. Aunque la cosa no quedó aquí. El músico salía de su zona habitual para mostrar también sus piernas. Al quitarse los pantalones y enseñar sus cuádriceps a los invitados dejó ver lo que tenía entre sus piernas, también de mentira. Este momento no pasó desapercibido para Mario y Óscar quienes además de volver a reír no daban crédito de lo vivido.

Momentos después, el conductor del programa no quiso terminar la entrevista sin hacerle sus preguntas clásicas: ‘’Número de relaciones sexuales en los últimos 30 días’’, y ‘’dinero que tienen en el banco’’. El benjamín de los Casas fue directo y sincero reconociendo que había tenido dos fines de semana bastante divertidos a lo que su hermano confirmaba sus palabras. ‘’A ver, he tenido un fin de semana bonito…, y el anterior’’, confesaba Mario. ‘’¿Muy intenso?’’, le preguntaba Broncano. ‘’Muy intenso. Super intenso, cómo cuando te pegas así como lapas que están ahí pegadas en las rocas…’’, continuaba confesando provocando una arcada de Óscar.

El hermano pequeño de Mario aseguró que había tenido más relaciones que su hermano. Acto seguido ambos revelaron que en cuanto a dinero que tenían en el banco, Mario afirmaba tener más que Óscar llegando a la conclusión, ambos, que tienen el suficiente dinero para ‘’vivir bien, vivir a gusto'’.