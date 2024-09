Nacho Abad rompe a llorar en pleno directo

El programa "En boca de todos"vivió ayer un momento especialmente emotivo durante la conexión en directo con Soraya Nárez, exmiembro de los Testigos de Jehová, quien compartió la dolorosahistoria de la ruptura de su relación con su padre tras abandonar la congregación. Este desgarrador testimonio fue tan impactante que el presentador, Nacho Abad,no pudo contener las lágrimas, recordando el reciente fallecimiento de su propio padre, quien falleció el pasado mes de marzo.

Situaciones complicadas

Soraya comenzó su intervención en el magazín de Cuatro relatando cómo, desde que dejó la congregación, la relación con su progenitor ha ido deteriorándose progresivamente. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuatro años después, cuando decidió celebrar la Navidad, una festividad prohibida dentro de los Testigos de Jehová. Este hecho fue el detonante que llevó a su padre a cortar definitivamente todo vínculo con ella. Soraya mostró su profunda tristeza al hablar de la situación, lamentando la pérdida de la relación con su padre, una pena que claramente afectó a Nacho Abad.

El presentador, visiblemente afectado, no pudo evitar mostrar su dolor tanto por la historia de Soraya como por la pérdida de su propio padre. Abad expresó su malestar y tristeza por la situación que estaba viviendo su invitada, criticando con dureza las creencias religiosas que habían llevado a esa separación familiar. "Una religión que provoca que una familia se rompa, que un padre no pueda darle todo el amor a su hija y ella a su padre, no merece llamarse religión. Una religión debería fomentar amor, comprensión y diálogo, no romper lazos familiares", declaró el presentador de Mediaset.

Poco después, Abad rompió en llanto en directo, explicando el motivo de su reacción. "Mi padre murió en marzo y lo echo de menos cada día. No poder hablar con él, ni verle... Es muy duro. Solo quiero decirle a tu padre que no pierda a una hija", confesó el presentador, con la voz entrecortada. El momento fue tan intenso que Nacho Abad tuvo que detener la conexión durante unos instantes, incapaz de continuar mientras recordaba a su padre y denunciaba la dolorosa situación que Soraya enfrenta por las diferencias religiosas con su progenitor.