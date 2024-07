¿Por qué Nacho Abad se ha enfrentado a un colaborador de 'En boca de todos'?

En el último programa de 'En boca de todos', se ha vivido un momento de alta tensión entre el presentador Nacho Abad y el colaborador Carlos Segarra, expolicía. El motivo del desencuentro fue la discusión sobre un polémico caso de "inqui okupación" en Pamplona.

Juan, propietario de la vivienda en Navarra, lleva seis años lidiando con una inquilina morosa que ha convertido su propiedad en un "verdadero infierno". Según su testimonio en directo, no solo ha sufrido impagos y daños materiales, sino que la inquilina está subarrendando habitaciones por 300 euros, lucrándose ilegalmente con una propiedad que no le pertenece.

Este caso ha provocado la indignación de Nacho Abad, quien ha criticado duramente las leyes actuales sobre okupación en España. "Espero que recuperes tu casa, mucha suerte. Que te okupen una casa es una maldición contra la que hay que luchar, pero no tenemos leyes suficientemente buenas como para echarlos en las primeras 24 horas, que es lo que habría que hacer, echarlos a la puñetera calle en 24 horas", afirmó Abad visiblemente molesto.

La tensión llegó a su máximo punto cuando Carlos Segarra intervino para matizar los términos utilizados por Abad. "No es un inquiokupa, es un inquilino moroso, porque no entra en la casa okupándola", argumentó Segarra. Nacho Abad, sin embargo, insistió en que la prioridad es que el propietario recupere su propiedad, independientemente de la terminología. La discusión se intensificó con la intervención de Sonia Ferrer, quien apoyó a Abad cuestionando la propiedad de la vivienda. "¿De quién es la propiedad?", preguntó Ferrer, recibiendo una respuesta crítica de Segarra: "No vayáis por ahí, que parecéis juez y fiscal". Asimismo, Segarra continuó desafiando la narrativa de Abad al afirmar que "la okupación no es el mayor problema" de España. "Es uno de los grandes problemas, que da la sensación de que en España se puede okupar lo que te dé la gana y no pasa absolutamente nada. Que se puede alquilar y no pagar y no pasa absolutamente nada", respondió Abad, intensificando su postura.

Por otra parte, Nacho Abad defendió su punto de vista al señalar que la nueva forma de okupación es hacerla pasar por legal. "La nueva forma de okupación es intentar hacerlo legal. Tú haces un contratito y sabes desde el primer día que no vas a pagar. Hay gente que está entrando en pisos de Airbnb y se queda dentro. Pagan dos o tres días y ya se quedan, y eso es una okupación fraudulenta", explicó. Sin embargo, Carlos Segarra intentó aportar datos para contextualizar la situación, pero fue interrumpido por Abad, quien priorizó avanzar en el programa. "Déjame que te dé unos datos", solicitó Segarra, a lo que Abad respondió: "No, tengo que avanzar, pocos datos". Finalmente, Segarra logró destacar que "la okupación ha bajado un 8,8% respecto a 2023", desafiando así la gravedad del problema expuesta por Abad en un comienzo.