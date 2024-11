Nacho Mangut enfadado consigo mismo tras perder la silla azul de "Pasapalabra"

Atresmedia realizó en 2020 una inversión muy importante con la adquisición de "Pasapalabra", convirtiéndolo en uno de los buques insignia de Antena 3. El concurso, liderado por Roberto Leal, ha tenido grandes aspirantes en estos más de 4 años y mil programas en su nueva andadura en el canal de San Sebastián de los Reyes, algunos repitiendo experiencia, como es el caso del extremeño Nacho Mangut, quien tras aparecer en los primeros programas de la televisión líder en este país, regreso hace pocos meses, para vivir un duelo apasionante con Manu, que se terminó hace pocos días, tras perder la silla azul con Alberto Rodríguez, un aspecto que no le ha sentado nada bien al extremeño debido al tiempo dedicado en esta segunda etapa en "Pasapalabra", aunque reconoce la labor del zamorano como uno de los mejores aspirantes a la silla azul que ha conocido.

Lamenta la ocasión perdida

Tras una participación de 59 programas, Nacho Mangut dejó su huella en "Pasapalabra" en una segunda oportunidad que, aunque no culminó con la obtención del ansiado bote, reafirmó su entrega y su pasión por el concurso. Su camino se truncó en la prueba eliminatoria de la Silla Azul, donde una tarde desafortunada terminó con sus aspiraciones. "Se me ha hecho corto", comentó el extremeño tras su eliminación, intentando asimilar el desenlace de su participación. Con sinceridad, Nacho expresó su pesar por no haber aprovechado mejor esta ocasión, dejando claro que había invertido gran esfuerzo y dedicación en su preparación. "Lamento si alguien se ha sentido decepcionado, pero yo más no puedo estudiar", afirmó, agregando que, aunque se superó en momentos difíciles y acertó palabras complejas, no pudo demostrar todo su conocimiento. A pesar de su salida, Nacho manifestó una valoración positiva de su trayectoria en el programa, recordando cómo su preparación le permitió alcanzar un dominio aún mayor que el que tenía en 2020, e incluso acercarse al bote en varias ocasiones.

Hilo en X de Nacho Mangut Captura de pantalla de X

El recorrido de Nacho Mangut, aunque desafiante, estuvo marcado por grandes logros. A lo largo de su participación, empató en 14 ocasiones con su rival Manu, logrando mantener una estadística ganadora en la Silla Azul hasta que se encontró con Alberto Rodríguez, el aspirante zamorano.

En palabras de Nacho, Alberto ha sido uno de los mejores concursantes en esta prueba en mucho tiempo, y no dudó en felicitarlo por el mérito de su victoria. Sin embargo, Nacho es consciente de que, además de preparación, la Silla Azul depende de factores difíciles de controlar, lo que añade incertidumbre a esta eliminatoria. Tras su despedida, Nacho reflexionó sobre su experiencia, mencionando la inversión de tiempo y esfuerzo que le dedicó y reconociendo los aspectos a mejorar para futuras oportunidades. Aunque por ahora ha decidido pausar sus estudios, el extremeño agradece esta segunda etapa en "Pasapalabra" y espera aprender de sus errores, a fin de no cometer los mismos fallos en futuros retos.