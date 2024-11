El ganador de "Pasapalabra" que leía "por gusto" en sus ratos libres el diccionario

Alberto Rodríguez, el zamorano apasionado por los números y las letras, ha alcanzado su primera victoria en el popular concurso "Pasapalabra" tras un intenso y emocionante duelo contra el concursante Manu Pascual. Rodríguez, que estudió Física y actualmente trabaja en el sector ferroviario, confesó en su presentación que su amor por los números lo llevó a su elección profesional. “Cuando estudias Matemáticas, en contra de lo que la gente piensa, hay más letras que números”, compartió, refiriéndose a las complejas fórmulas y teoremas de su carrera en las que aparecen letras como la X, la Y, la Z y hasta el alfabeto griego al completo.

Una tarde apasionante

A pesar de su inclinación por las ciencias, Alberto siempre ha sentido una gran devoción por las letras, lo cual también se remonta a su infancia. Este interés le motivó a leer el diccionario en su tiempo libre, una afición que, sin duda, le ha ayudado en su participación en "Pasapalabra". “Al final me he pasado a las letras y aquí estoy”, dijo, mostrando su entusiasmo y disposición para enfrentarse a uno de los desafíos culturales y lingüísticos más exigentes de la televisión. Su trayectoria en el programa comenzó con nervios, pero poco a poco Alberto fue ganando confianza. En sus primeros enfrentamientos de El Rosco contra Manu Pascual, ambos lograron puntajes igualados, alcanzando los 22 y 21 aciertos respectivamente. A lo largo de estos programas, los espectadores han podido ver no solo su habilidad con las palabras, sino también su personalidad carismática y su sentido del humor. Por ejemplo, en una de las emisiones, Alberto lució un pendiente diferente, bromeando con el presentador, Roberto Leal, sobre su extensa colección. “Cada día uno”, aseguró, y comentó que podría mostrar más si lograba permanecer en el programa por largo tiempo, como otros concursantes que han superado los 100 programas. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Alberto tuvo que luchar por su plaza en el programa a través de la prueba de la Silla Azul, que resultó ser la más larga en la historia de "Pasapalabra". Con hasta catorce rondas de preguntas, Rodríguez demostró su perseverancia y destreza, logrando un récord nunca visto en el concurso. Su oponente, Alberto Aparicio, también mostró un alto nivel, lo que hizo que este duelo fuera aún más intenso y memorable. Aparicio eligió jugar con la letra O, dejando a Rodríguez la letra V, y el primer error no apareció hasta la decimotercera respuesta. A pesar de la tensión, Rodríguez mantuvo la calma y completó las catorce preguntas sin cometer ningún fallo, algo inédito en la historia de la prueba.

Finalmente, después de dos empates y dos derrotas en El Rosco, Alberto logró imponerse en su quinto programa, firmando su primera victoria sobre Manu Pascual. Con un inicio fuerte, acumulando diez aciertos en sus primeros dos turnos, Rodríguez consiguió una cómoda ventaja que mantuvo a lo largo de la prueba. Aunque Manu intentó remontar, su esfuerzo se vio frustrado por un error en una de las preguntas finales, lo que le relegó nuevamente a la Silla Azul.

Alberto Rodríguez se quedó a solo tres letras de ganar el gran bote de 832.000 euros, pero su estrategia y concentración le permitieron llevarse la victoria. Este logro no solo representa su primer triunfo en el programa, sino también una muestra de su habilidad, pasión y dedicación, convirtiéndose en uno de los concursantes más prometedores de "Pasapalabra".