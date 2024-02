Natalia Sánchez y Alain Hernández muestran su complicidad en 'El Hormiguero': "Es una amistad multiplicada por mil"

'El Hormiguero' abrochó la semana con la presencia de los intérpretes Alain Hernández y Natalia Sánchez. Los actores protagonizan uno de los grandes estrenos de Antena 3 de este año, la serie 'Sueños de Libertad', que próximamente llega a la cadena de Atresmedia en sustitución de la longeva 'Amar es para siempre'.

La serie se estrenará el domingo 25 a las 10 de la noche; a partir del lunes siguiente sera diaria entre semana. "Es una grandísima responsabilidad, y por eso nos lo estamos currando tanto. Después de 11 años coger el relevo...", comentó Natalia Sánchez sobre el peso de reemplazar a 'Amar es para siempre'.

¿Es Alain Hernández el malo de la serie? "Soy un poco complicado. Mi personaje, Jesús de la Reina, está muy tranquilo. Y llega mi hermanito, con esas movidas de que mi padre me da más cariño a mí, y esas reencillas pues desembocan en lo que desembocan...".

"Pasan muchas cosas entre semana. De lunes a viernes, me caso, me quedo embarazada, al final no me caso", ejemplificó la intérprete madrileña en relación al ritmo frenético de la ficción.

¿Cómo es grabar una serie diaria? "Los dos tenemos peques y es muy complicado conciliar. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Vuelves a casa y te tienes que poner a estudiar lo del día siguiente", explicó quien fuera Teté en 'Los Serrano'. "Para mí es más tranquilo porque tengo a la familia en Barcelona y aquí me puedo centrar en ello", comentó por su parte Hernández.

¿No se crea un vínculo especial con una persona cuando estás grabando con ella todos los días y eres pareja en la ficción? "Es amistad multiplicada por mil. Pero no sólo con ella, sino con el resto de compañeros, que acaban siendo tus colegas, tus confesores", aseveró el actor barcelonés.

"La audiencia se ha acostumbrado a consumir otro tipo de ficción. Por eso le han dado tanta intensidad a la serie, para que no de tiempo a que el espectador cambie de canal", adelantó Natala Sánchez el secreto de la serie.

¿Es cierto que Natalia toca varios instrumentos? "Ahora ya no porque no me da tiempo ni para respirar". A Alain le gustaría montar una residencia para perros o una zapatería infantil: "Me encantan tanto los perros que algún día pensé que podía montar la mejor residencia de Europa de perros. La zapatería infantil, desde que tengo hijos veo el consumo; voy a los parques y ya no veo niños, veo euros corriendo. Es de las cosas que todavía tienen que ir a probárselas a la tienda".