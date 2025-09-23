Los fallos técnicos de sonido arruinan el inicio de la gala 1 de 'OT 2025'

Con los 16 participantes definitivos, las canciones preparadas y coreografías ensayadas tras una semana de arduo esfuerzo, los problema de sonido frustraron el inicio de la gala 1 de 'OT 2025'. La nueva camada de "triunfitos" lo dieron todo durante la actuación grupal, pero los fallos técnicos impidieron que la mítica canción de Sonia y Selena, 'Yo quiero bailar', se disfrutará en su total plenitud. La brigada de especialistas del certamen musical de Gestmusic emitido por Amazon Prime Videosolventaron los errores para las actuaciones por parejas y los seguidores de 'Operación Triunfo' eligieron a la favorita de la semana, Cristina. La hispalense deslumbró sobre el renovado escenario de 'OT 2025' junto a Guillo Rist, sumando a su buchaca personal los primeros 3.000 euros otorgados por el banco ING y siendo la primera concursante en cruzar la pasarela en esta primera gala nominal de 'OT'.

Iván Rojo volvió a vivir la cara amarga del concurso. Por segunda semana consecutiva su continuidad quedó en entredicho. Aunque la audiencia lo eligió como el concursante número 16 de esta edición, el juradono coincidió con ese respaldo y lo incluyó en la lista de nominados junto a Judit, Max y Claudia. En su valoración, Leire Martínez fue especialmente crítica con el vallisoletano, señalando con dureza sus problemas de afinación durante la actuación que compartió con Olivia.

El concursante no recibió el beneplácito de sus compañeros, que salvaron a Max, ni de los profesores, que bendijeron a Judit, por lo que Iván y Claudia son los nominados de esta primera gala de 'OT 2025' y uno de los dos será el primer expulsado de esta segunda edición bajo el paraguas de Prime Video el próximo lunes 29 de septiembre.

Así fue el resto de la gala 1 de 'OT 2025'

La gala vivió uno de sus momentos más intensos con los ocho dúos que se subieron al escenario tras la actuación grupal inicial.

Entre ellos destacaron las intervenciones más esperadas de la noche: Laura Muñoz y Tinho interpretaron a las mil maravillas la canción 'Against all odds' , y el tándem formado por Téyou y María Cruz interpretando 'Canijo' de Judeline.

Cada pareja dejó su sello particular en el escenario, generando reacciones diversas tanto en el público como en el jurado. La expectación crecía con cada presentación, ya que de ellas dependerían los primeros juicios serios de la edición y, sobre todo, la elección de la primera favorita de la temporada. Cristina fue la cara de la moneda mientras que Claudia e Iván la cruz. Mañana sobre las 16:00 habrá reparto de temas para la segunda de gala de 'OT 2025' y desde LARAZÓN, un servidor te contará todo lo que ocurre bajo las cuatro paredes de la escuela musical más famosa de la televisión, la Academia de 'Operación Triunfo'.