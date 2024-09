Nuria Roca no se corta y habla así del problema de Manu Tenorio: "Me da mucha pena"

"La Roca" no ha desaprovechado la ocasión y también ha querido aportar su granito de arena a la complicada situación que está viviendo Manu Tenorio, cuya imagen pública ha salido deteriorada desde que saliera a la luz a principios del mes de septiembre el problema que tiene con sus inquilinos en la casa que posee en San Lucas de Barrameda, provincia de Cádiz. El intérprete sevillano los considera okupas porque desde hace meses no recibe el dinero del alquiler, mientras que ellos se defienden con una carta que llegó de Hacienda comentando que Tenorio tendría problemas con el recaudador público, hecho por el cual fue acusado por el grupo parlamentario Unidas Podemos y que el mismo cantante tuvo que desmentir en directo en el programa "Código 10" de Mediaset. Ahora, con toda la vorágine a flor de piel, Nuria Rocano ha dudado en mostrar que siente "pena" ante toda esta situación que rodea a Manu Tenorio.

Una situación delicada

La presentadora valenciana se ha explicado en el programa que lidera bajo el amparo de laSexta los domingos durante la franja vespertina y no se ha cortado un pelo sobre lo que piensa realmente de esta terrible situación mediática y personal que está viviendo el participante de la primera edición de "Operación Triunfo". "Me da mucha pena. Lo que ha pasado es que se ha liado. Es un cúmulo de errores. Se mete en una vorágine que le va asfixiando. ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Pedir perdón? ¿Realizar un comunicado? ¿Retirarse de las redes sociales? Lo mejor tiene razón y todo, pero al final se hace un juicio mediático que acaba como acaba", espetaba la maestra de ceremonias del espacio de Atresmedia que encontró en su marido y contertulio del programa, el escritor Juan del Val, respuestas a sus preguntas. "Yo no sé si debe a Hacienda o no, pero esto es una gestión horrible. Él quiere denunciar una cosa que considera que tiene razón y lo quiere exponer públicamente para que la gente le apoye. Y se encuentra todo lo contrario. A partir de ahí, comienza a equivocarse una y otra vez, y se va metiendo en una bola", apuntó de manera clara el contertulio.

Así es caso de los okupas de Manu Tenorio

El pasado 13 de septiembre, el cantante sevillano Manu Tenorio denunció públicamente que unos inquilinos no le estaban pagando el alquiler. Sin embargo, los inquilinos aseguran haber recibido cartas de Hacienda que les indican no realizar los pagos al artista debido a las deudas que él acumula. En una intervención en el programa "TardeAR", Tenorio expresó su malestar, afirmando que esta situación está afectando gravemente tanto su vida personal como su imagen pública. Lo que inicialmente era una queja sobre un impago se ha convertido en un conflicto mediático que ha impactado su vida personal y profesional. A raíz de la polémica, el cantante ha confesado haber perdido contratos y estar bajo una presión mediática considerable, con comentarios en redes sociales que también están afectando a su familia.