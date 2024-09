Manu Tenorio demuestra a Podemos que no tiene ningún problema con Hacienda

Manu Tenorio y sus problemas con los inquiokupas de su casa de San Lucas de Barrameda en la provincia de Cádiz, vivió anoche un capítulo más en esta larga travesía que está viviendo el cantante de la primera edición de Operación Triunfo, que también tomó la decisión recientemente de borrarse la red social "X" (Twitter para el resto de los mortales salvo su dueño Elon Musk). Tras las acusaciones de María Teresa Pérez, portavoz de Podemos y coordinadora del partido en la Comunidad Valenciana, quien tildó a Tenorio de deudor y moroso con Hacienda, obligó anoche en el programa de Mediaset "Código 10" que el cantante mostrará un documento de las arcas públicas que demuestra su situación actual con el recaudador del estado, siendo está favorable para el quinto clasificado de la primera edición de "OT".

Demostrando su inocencia ante Hacienda

"Me he sentido completamente coaccionado públicamente por un grupo político a tener que venir aquí a demostrar esto", empezaba Tenorio su discurso, enseñando que en su mano poseía unos papeles que fueron leídos por el presentador del espacio nocturno de Cuatro que afirmaban que Manu Tenorio está libre de cargos en Hacienda y que se encontraba en corriente de pago con la institución española. Tenorio además confirmó además que la carta era verdadera, ya que una colaboradora del espacio le advertía del peligroso delito que realizaría si el documento no fuera verdadero, siendo acusado de falsedad documental. Además, el intérprete sevillano añadió que el pago no se ha realizado en los últimos días para limpiar su imagen, admitiendo que no ha tenido problemas recientemente como si afirmaba la política del grupo parlamentario Unidas Podemos.

Además, Manu Tenorio, tras mostrar su documento de Hacienda, no dudo en pedir la dimisión de María Teresa Pérez y admitió que sus abogados ya se han puesto mano a la obra para emprender acciones legales contra la portavoz del grupo parlamentario.

¿Qué problema tiene Manu Tenorio con sus inquilinos?

Esto es un solo un capítulo más de la situación compleja que está viviendo el cantante sevillano, quien vuelve a primera plana de los medios mucho más fuerte que cuado participaba en Operación Triunfo. El cantante exige la devolución de la vivienda y un pago que alcanzan los miles de euros de alquileres que no se han llevado a cabo mientras que los inquilinos de su casa de San Lucas de Barrameda expresaron que desde Hacienda les llegó una carta para que este pago no se produjera por irregularidades de Tenorio con el ente público. Con la carta que demostró ayer que Tenorio está al corriente de pago ¿Cuál será el siguiente paso del cantante? ¿La justicia le dará la razón? El tiempo dictaminará sentencia.