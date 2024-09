Juan del Val se pronuncia sobre las famosas fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey: "Esta historia la sabía..."

La tertulia de 'El Hormiguero' siempre deja titulare, y esta última de este jueves no iba a ser menos. El escritor Juan del Val ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones, esta vez en relación con las fotos recientemente filtradas de Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I. Las imágenes, publicadas por la prensa neerlandesa, han acaparado titulares y comentarios en las últimas semanas, y el debate en 'El Hormiguero' no fue la excepción.

Durante la tertulia, en la que participaron también Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca, el tema de las imágenes fue uno de los más discutidos. Las fotos, supuestamente tomadas en los años 90, muestran a Bárbara Rey besando al rey Juan Carlos, y su filtración ha reavivado los rumores de una relación entre ambos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Del Val fue el comportamiento de los medios de comunicación en España respecto a la publicación de las imágenes.

El debate comenzó con Cristina Pardo, quien calificó el tema como "apasionante por un montón de motivos". Según Pardo, estas fotos "no son simples especulaciones", ya que en su día se supo que Bárbara Rey habría recibido fondos del Estado para mantenerlas en secreto. Lo más sorprendente para la periodista es que las imágenes han terminado en la prensa neerlandesa, debido a un conflicto familiar entre Bárbara Rey y su hijo Angel Cristo Jr., quien habría filtrado las fotos. "Es muy castizo que un problema familiar haya degenerado en esto", comentó la periodista de laSexta.

Por su parte, Nuria Roca también intervino en el debate, subrayando que la prensa española debería "evolucionar" y ser "más valiente" en temas relacionados con la Casa Real. A esto, Pardo respondió argumentando que la razón por la que las fotos no se publicaron en España se debe a posibles problemas legales. "En España, sí que podría haber problemas por el derecho a la intimidad y al honor", señaló Pardo, quien además recordó que las fotos se tomaron en un entorno privado.

Sin embargo, fue Juan del Val quien lanzó la crítica más dura de la noche. El escritor expresó su asombro de que las fotos se hayan publicado en otro país y no en España, calificando de "hipocresía sideral" la actitud de la prensa nacional. "Es decir, nosotros no las publicamos, pero sí publicamos que otro medio de comunicación lo ha hecho. Por lo tanto, el interés existe. Llevamos viendo las fotos en multitud de programas", afirmó rotundo Del Val, destacando la contradicción en la cobertura mediática.

Cristina Pardo no tardó en replicar, recordando que fue "la prensa española la que sacó los escándalos del Emérito". Sin embargo, Del Val matizó sus palabras, afirmando que durante su etapa como jefe de Estado, el rey Juan Carlos fue protegido por los medios de comunicación. "Esta historia la sabía todo el mundo y no se hablaba de manera abierta. Ahora sí, pero sólo con él, porque con el resto de la familia no", añadió.

El tema de las fotos de Bárbara Rey y el rey emérito no es nuevo en la esfera pública, pero su reciente publicación en la prensa neerlandesa ha reavivado el debate sobre la relación entre la Casa Real y los medios de comunicación en España. A esto se suma la participación de Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, quien ha sido señalado como el responsable de la filtración de las imágenes. Según se ha informado, estas fotos fueron tomadas en 1994 y habrían sido parte de un supuesto chantaje a la Casa Real, algo que Bárbara Rey ha negado.

Por su parte, Tamara Falcó cerró el debate defendiendo al rey Juan Carlos, destacando que "está súper mayor y no le paran de caer palos". Una declaración que, aunque conciliadora, no logró disminuir la intensidad de la discusión sobre la cobertura mediática y la protección de la intimidad de los personajes públicos. El debate quedó zanjado por el propio Pablo Motos, quien expresó su incomodidad con el tema: "Me da un poco de asco", concluyó.