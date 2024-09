Manu Tenorio: "La polémica de los ocupas me está costando la salud"

Manu Tenorio no puede más. La polémica que le ha salpicado esta última semana tras la denuncia pública de la ocupación que sufre en su casa por parte de los que otrora fueron sus inquilinos ha empezado a pasarle factura y, tal y como él mismo explica a LA RAZÓN, “me está costando la salud”. El cantante sufre psoriasis, “una enfermedad descamativa de la piel, y aunque la tengo controlada gracias a Dios y a mi doctor, estas circunstancias de estrés se han visto reflejadas en mi piel. Estoy sufriendo otra vez brotes en los brazos, tengo como pequeño sabañones que me pican. Es una reacción de defensa del cuerpo ante una situación de estrés”. Es por esto que a partir de este momento prefiere “echarme a un lado” y asegura que esta será su última entrevista para pronunciarse sobre el asunto. Ahora, se pone en manos de la Justicia, aunque con la resignación de saber que se tratará de un proceso largo y tedioso: “No me han dado ningún plazo para recuperar mi casa. Tras intentarlo de todas las formas posibles por las buenas, ya me he metido en una denuncia legal. Los ‘inquiocupas’ ya han recibido la comunicación”.

La deuda, tal y como recalca a este diario, asciende a más de 3.000 euros. Tenorio acusa a los ocupas de que “nunca han tenido la intención de liquidar” el montante, y en un momento se vio tan desesperado que incluso pidió ayuda al polémico grupo de Desokupa, aunque se encontró, paradójicamente, con una puerta cerrada. “En su día me puse en contacto con una persona de su organización, pero prefirieron mantenerse al margen. Yo creo que porque tendrían otro tipo de intereses. No me ayudaron, imagino que por el asunto mediático”, lamenta.

Sobre lo publicado en los últimos días que sugiere que Tenorio mantiene una deuda con Hacienda y que, por tanto, es la Administración quien ha embargado su renta, Tenorio comenta que se trata de “información falsa” y que “se está dando una versión de los hechos que no es verdad”.

Manu Tenorio David Jar

Lo que más duele al cantante es que se le acuse de intentar especular con la vivienda o que se hable de “segunda residencia” o “casa vacacional”. Manu Tenorio aclara que “era un hogar. Allí vivieron mi madre y mi abuela desde que compramos la casa, hasta el punto de que mi abuela falleció allí. Esa casa tiene mucho valor sentimental para mí, nunca ha sido una vivienda para especular. Cuando terminó ‘Operación Triunfo’ la compré con el primer dinero que gané porque mi madre nunca había tenido su propio hogar y yo quise regalársela para que viviera con mi abuela en un pueblo bonito, costero y de gente amable y cariñosa como es Sanlúcar de Barrameda”.

El artista solo encuentra cierto consuelo en que su mediático caso ha valido para dar voz a otras muchas personas anónimas que están pasando por lo mismo: “Aunque no me sienta adalid ni representante de nada, hay gente que por privado me manda muchos mensajes de ánimo porque están viviendo la misma indefensión por parte de la Justicia por temas de ocupación. Un mensaje me ha dejado roto porque una mujer me ha contado que su padre murió sin haber podido recuperar su casa. Se están riendo de la gente honrada que paga sus casas. Yo sigo pagando todos los meses mi hipoteca. Esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, solo con aplicar la sensatez”.