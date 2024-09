Nuria Roca está a punto de agotar en Mango los botines negros de cowboy perfectos que combinan con todo

Es innegable que Nuria Roca es una de las mujeres más estilosas de la pequeña pantalla y no hay día que no agote alguna de las prendas que luce en televisión. Tanto es el interés que suscita entre sus seguidoras que incluso tiene una cuenta secundaria en Instagram donde comparte sus looks favoritos con las referencias de las prendas para que cualquiera que quiera copiarle el estilismo. En esta última ocasión, la presentadora ha enamorado a todas sus seguidoras con unos botines de piel estilo cowboy negros de Mango en su última reaparición ante las cámaras, zapatos que han causado furor y que están a punto de agotarse en la web de la firma.

El otoño ha llegado para quedarse en Madrid y las bajas temperaturas han obligado a nuestras celebrities a hacer el cambio de armario a finales de septiembre, pasando en cuestión de días de las sandalias a los botines. Nuria Roca, amante del estilo cowboy, ya se ha hecho con los botines negros de piel más bonitos de Mango que más combinan con todo, ideales para ir a la oficina o para un lookazo más arreglado. Versátiles, cómodos y atemporales, estos zapatos son indispensables en cualquier armario cuando llega el frío a la ciudad.

La presentadora ha combinado sus nuevos botines favoritos con una falda maxi larga -y muy fluida- de la firma Momonì en color paprika y un body negro ajustado de manga larga de lo más favorecedor y que se ajusta totalmente a su figura, luciendo tipazo en otoño.

Botines negros de piel estilo cowboy, de Mango (69,99 euros) Mango

Los botines de piel estilo cowboy de Mango cuestan 69, 99 euros y, de momento, aún quedan algunas tallas disponibles en la web aunque la 38 y la 40 ya tienen lista de espera. Son, sin duda, uno de los best sellers de la firma de esta nueva temporada. ¡Corre, no te quedes sin ellos!