Manu Tenorio, desesperado con los okupas de su casa: “Como se saben la ley te joden vivo”

Manu Tenorio lleva unos años navegando en aguas complicadas, teniendo que hacer con problemas cada vez más difíciles de abordar. Las quemaduras en sus manos le impidieron afrontar trabajos que tenía agendados, con lo que supone esto para un artista. Se recuperó, formando equipo inquebrantable con Silvia Casas, la mujer que le convirtió en padre, aunque también hayan superado dificultades y rumores de crisis que el tiempo ha terminado por despejar. En el aspecto profesional tiene muchas ilusiones puestas en un nuevo proyecto con el que se siente libre de plasmar su talento sin filtros, al producirse él mismo su próximo disco. Eso sí, en lo económico se ha encontrado con un revés inesperado y todo por culpa de unos incómodos okupas que se niegan a pagar el alquiler acordado o, al menos, a marcharse sin causar mayores problemas. Esta situación le está amargando los días.

El cantante está sufriendo los estragos de este problema social desde hace más de un año. Los denomina “inquiokupas”, al tratarse de inquilinos que alquilaron su casa gaditana en Sanlúcar de Barrameda, aunque no estén abonando las correspondientes mensualidades: “Llevamos así un año. Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar. Un matrimonio con niños y como se saben la ley te joden vivo y los demás a seguir pagando la hipoteca. Y que no la pagues un mes, porque a ver dónde vas”, se queja a ‘Jaleos’ quien fuese estrella de ‘Operación Triunfo 1’, que ha visto capada una de sus fuentes de ingresos. Aunque ha tratado de solicitar amparo en la justicia, se siente desesperado ante esta situación que entiende como injusta, pues por ahora tan solo puede esperar, después de más de un año haciéndolo: “Va muy lento”.

Manu Tenorio/ Cantante larazon

Manu Tenorio señala el grave error que hay en la legislación actual y que permite que sucedan este tipo de atentados contra la propiedad privada: “Los trabajadores no nos merecemos esto”. El cantante y su mujer decidieron sacarse un dinero extra alquilando una de sus propiedades en Cádiz a una familia. No esperaban que pronto dejarían de pagarles lo acordado y al tener hijos, están en una situación desfavorecida, por lo que expulsarles no es una opción sencilla. Tiene que producirse la correspondiente mediación judicial, lo que lleva sus plazos y alarga el proceso, además de la agonía de las víctimas de la okupación.

Algo que le ha sucedido ya a otros rostros conocidos del mundo del espectáculo, cuya fama les hace ser objetivo de los amigos de lo ajeno. Pero a veces el caso puede ir a mayores y acarrear más problemas. Manu Tenorio está harto de esperar a que la justicia haga su trabajo, pero Daniel Guzmán fue sentenciado recientemente por haberse saltado todo este procedimiento y expulsar a unos jóvenes que habían okupado su apartamento en Madrid. Acompañado de unas personas encapuchadas de considerables dimensiones, sacaron a golpes a los okupas, lo que terminó con la identificación del actor, que ha sido condenado por un delito de agresión. Él ha presentado recurso contra esta sentencia, pues no es firme, pero su caso demostraría la dificultad de salir airoso cuando se hacen dueño sin derecho de tu propiedad.