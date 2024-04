¿Por qué Nuria Roca y Juan del Val no llevan anillo de compromiso?

La relación entre Nuria Roca y Juan del Val es conocida por su solidez y complicidad. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención: la ausencia de anillos de compromiso en sus manos. Esta curiosidad se ha convertido en tema de conversación durante la retransmisión del último programa de 'La Roca' en laSexta, donde la pareja reveló el motivo detrás de esta decisión.

Durante el programa, se proyectó un vídeo viral que mostraba a una persona que tuvo que ser asistida para retirarse un anillo del dedo hinchado, lo que generó una conversación sobre la incomodidad y los riesgos de llevar anillos. Ante esto, Juan del Val sorprendió al revelar que Nuria Roca y él no llevan anillos de casados. "Al no tener anillos, eso no te pasa", afirmó el escritor.

La ausencia de anillos llamó la atención de los colaboradores del programa, quienes preguntaron a la pareja sobre esta elección. Roca explicó que decidió quitarse el anillo de compromiso porque considera que es un símbolo que no le gusta. "Quien quiera llevarlo, que lo lleve. Yo me lo quité. Es un símbolo que no me gusta nada", declaró.

Esta posición fue respaldada por Del Val, quien compartió su desconsideración por los anillos de matrimonio. "Es como decir...", expresó el escritor, mientras hacía un gesto indicando posesión a algo o alguien. Esta decisión de la pareja ha generado comentarios en redes, algunos señalando que es una muestra de modernidad y libertad en su relación.

Además de la revelación sobre los anillos, el programa también abordó la reciente controversia en torno al estilo de vestimenta de Nuria Roca, quien optó por lucir un traje similar a un pijama en su última aparición en 'El Hormiguero'. Este tema generó opiniones encontradas entre los colaboradores, con algunos criticando la elección de vestuario y otros defendiéndola.