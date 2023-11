Pablo Motos se pasa de la raya hablando del destino: "Las cosas suceden cuando tienen que suceder"

Pablo Motos reflexionó en 'El Hormiguero' acerca del destino. Pese a mostrarse escéptico respecto a la existencia del mismo, el presentador del programa de Antena 3 aseguró que "he vivido lo suficiente para darme cuenta de que las cosas suceden cuando tienen que suceder".

"No sé si existe el destino, pero sé seguro que que aquel día no hubiese ido a aquel sitio y no hubiese conocido a aquella persona que me diese esta oportunidad, seguramente hoy no estaría aquí", prosiguió Pablo Motos en su sección 'pasarse de la raya'.

Además, el presentador valenciano desarrolló una teoría sobre el porvenir que la expresó de la siguiente manera: "La vida tiene un guión invisible que nos va guiando adonde tenemos que ir. Todo llega a su debido tiempo aunque nos impacientemos y nos desesperemos".

"El destino no es la imposición de un camino; es encontrar tu camino: es hacer lo que tienes que hacer para llegar a ser tú mismo: y para llegar a ser tú mismo no sólo necesitas la ayuda de los amigos, sino también de los enemigos", continuó exponiendo el conductor de 'El Hormiguero'.

Una reflexión que Pablo Motos remató con un proverbio: "Pase lo que pase, tú sigue plantando el árbol: el que resiste tiene garantizada la sonrisa del destino".