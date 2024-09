La participación de Países Bajos en Eurovisión 2025, en el aire

La polémica descalificación de Joost Klein en el pasado certamen de Eurovisión en Malmö, Suecia, sigue trayendo cola y la participación del país neerlandés sigue en el aire. Países Bajos tiene hasta finales de esta semana para decidir si estará en Basilea el próximo mayo de 2025. AvroTros, la organización pública del país, tendrá que decidirse en las próximas horas. Mientras tanto, muchos ciudadanos neerlandeses han mostrado su desacuerdo total con el certamen de la música más famoso del viejo continente, rechazando participar en él, mínimo en la próxima edición.

El pueblo ha hablado

Esta decisión está condicionada a la implementación de "ajustes estructurales" en el festival, después de la controvertida descalificación de su candidato en la edición de 2024, celebrada en Malmö, Suecia, la cual fue calificada como "innecesaria y desproporcionada". Según Eric Dekker, portavoz de AvroTros, las discusiones están en curso y no se emitirá ningún comunicado hasta que se llegue a una decisión definitiva. Por otro lado, la opinión pública en Países Bajos parece inclinarse hacia la no participación. Según una encuesta del canal RTL Nieuws, un 58% de los neerlandeses no desea ver a su país representado en la edición de 2025 como respuesta a la polémica expulsión de Klein. Solo un 24% estaría dispuesto a ver al país volver a competir, mientras que el 18% de los encuestados no tiene una opinión definida al respecto.

Joost Klein, representante de Países Bajos expulsado de Eurovisión Eurovisión

La investigación sobre el cantante finalizó el pasado 12 de agosto después de que no existan pruebas suficientes para acusar del delito a Joost Klein, quién ya fue castigado con una penalización que le impidió estar en la final de Eurovisión. Según el fiscal de Suecia, el cantante neerlandés había propinado un puñetazo a un cámara de televisión que trabaja para el certamen de la canción, una acción que ocurrió rápidamente y que hasta el día de hoy sigue generando muchas dudas. Estas dudas y la ausencia de evidencias contra su persona han provocado que el caso de Klein haya sido archivado, librando al neerlandés a una pena mayor que la descalificación obtenida en el pasado mes de mayo, lo que impidió poder actuar en el Malmö Arena.

Países Bajos es historia viva de Eurovisión, participando en todas las ediciones salvo cuatro (1985, 1991, 1995 y 2002) y ganando en cinco ocasiones, siendo la más reciente la victoria de Duncan Laurence en Tel Aviv en la edición 64 de Eurovisión, celebrada el fin de semana del 19 de mayo en territorio israelí. El cantautor nacido Spijkenisse se alzó con el micrófono de cristal con la puntuación más baja de las cinco últimas ediciones (498 puntos). ¿Habrá boicot a Eurovisión o Países Bajos volverá demostrando su fuerza dentro del certamen? En menos de una semana lo sabremos.