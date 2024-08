La absolución a Joost Klein no atemoriza a la UER y este responde: "Intentaron usarme de escudo"

Hace justo tres meses que Eurovisión 2024 dio a conocer el ganador de su sexagésimo octava edición y aún sigue trayendo cola, no porque Nemo y Suiza se alzarán ganadores del micrófono de cristal en Malmö, sino por la polémica que se generó antes de la celebración de la gran final del concurso, en la que Países Bajos recibió un duro castigo por la eliminación de su representante, Joost Klein, que había sido acusado por el Fiscal General de Sueciade arremeter contra un cámara de televisión. La justicia escandinava ha decidido archivar el caso por falta de pruebas y la pelota ha caído sobre el tejado de la organización del festival (UER), que ha respaldado la decisión que tomaron la mañana del 11 de mayo, a escasas horas de que se celebrase la gran final de Eurovisión.

Respaldan su decisión

"La decisión de descalificar al Sr. Klein del evento de este año se tomó en estricta conformidad con las reglas y los procedimientos de gobernanza del Festival de la Canción de Eurovisión (ESC), después de una investigación interna", han sido las palabras con las que Jean Philip De Tender, Director General Adjunto y Director de Medios de Comunicación de la UER, ha querido responder a la decisión tomada por la justicia de Suecia. En el resto del comunicado, la UER recordaba que "tiene como objetivo garantizar que el Festival de la Canción de Eurovisión sea un espectáculo para todos y un lugar seguro para el personal, los artistas, los invitados y los fans, que no toleran comportamientos inapropiados y siempre responden a cualquier problema en el lugar de trabajo que se les informe", espetó la organización de Eurovisión.

Países Bajos y Joost Klein responde a la UER

Antes del comunicado de la UER, la televisión pública neerlandesa AVROTROS ya había expresado su descontento con la absolución judicial de su representante. En su declaración, señalaron "que siempre consideraron la inhabilitación como innecesaria y desproporcionada, y que ahora parece que tenían razón". AVROTROS también manifestó su gran decepción por lo que calificaron como una descalificación injusta, y mencionaron que discutirán sus otras objeciones sobre cómo se manejaron los eventos en Eurovisión, las cuales ya habían sido enviadas a la UER sin recibir respuesta hasta el momento. También se ha reivindicado el autor de la supuesta agresión y uno de los grandes damnificados por la decisión de la UER, Joost Klein, que no pudo actuar en el Malmö Arena y ha decidido hablar tras su absolución.

"Los últimos meses fueron horribles. A pesar de que me encanta actuar en cualquier parte del mundo, algo no estuvo bien. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para recibir una respuesta? Todos los días me sentía inseguro mientras sabía la verdad. No hay ningún caso contra mí, porque nunca hubo caso. Todos deberíamos cuidarnos unos a otros, todos deberíamos apoyarnos unos a otros y todos deberíamos unirnos. Las empresas sólo quieren proteger su dinero e intentaron usarme como escudo. Un pueblo contra la ciudad. ¿Sabes qué? El amor siempre gana. ¡Confía en el proceso! Aunque perdí toda la esperanza, ya volvemos. ¡Modo álbum!", explica en un post en Instagram el cantante neerlandés, que quiere dar carpetazo al asunto y centrarse en sus nuevos proyectos.