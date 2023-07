Pedro Ruiz vuelve con un programa propio 20 años después a TVE

Después de casi dos décadas alejado de la televisión como presentador, el experimentado periodistaPedro Ruiz regresará a conducir un programa. Esta vez, lo hará de la mano de TVE, según informa El Periódico, que señala que el próximo 13 de septiembre comenzará a grabar un nuevo espacio llamado 'Nada del otro mundo'.

La trayectoria de Pedro Ruiz ha estado estrechamente ligada a TVE, y entre 1997 y 2004 presentó en La 2 el programa 'La noche abierta', centrado en entrevistas en profundidad. Esta esencia podría ser retomada en su próxima aventura televisiva.

El programa especial contará con la producción de El Terrat (The Mediapro Studio) y se llevará a cabo en los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Además, ha sido el presentador de otros programas para la televisión pública, como 'Estudio Estadio', 'Como Pedro por su casa' o 'Esta noche, Pedro'.

En los últimos años, Pedro Ruiz ha participado en la televisión como invitado en programas como 'Las tres puertas'. Una de sus charlas con María Casado se hizo muy comentada, ya que ella terminó llorandoal no entender por qué el formato no estaba teniendo éxito en audiencia. En esa ocasión, Ruiz expresó: "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia".

También ha aparecido en programas como 'Plano general' y 'Viva la vida', donde habló sobre su vida actual y sus proyectos profesionales.