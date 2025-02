Pedro Sánchez, primera víctima de Ana Rosa Quintana en su vuelta a las mañanas: "Tentetieso"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a las mañanas de la televisión con un duro editorial inicial en el que no ha dejado costura sin rasgar sobre Pedro Sánchez y todos los frentes abiertos que tiene el presidente del Gobierno de nuestro país. Un monólogo inicial de cerca de cuatro minutos en los que la presentadora del programa que lleva su nombre no se ha guardado nada, iniciando de forma demoledora su vuelta a la franja matinal de la cadena principal de Mediaset. El programa empezaba a las 9:00 de la mañana en Telecinco, justo una vez finalizado "La mirada crítica" de Ana Terradillos. El primer programa conectaba con Ana Rosa a las 8:55 y cuando las manecillas se pusieron encima de las nueve en punto, como un buen boxeador, la maestra de ceremonias de "El programa de AR", conectaba un golpe tras otro sobre Pedro Sánchez.

Crítica mordaz contra Sánchez

Ana Rosa Quintana regresó a su programa matutino sin titubeos, con un monólogo muy duro contra Sánchez, dejando claro que no hará prisioneros desde el primer día: "Buenos días a todos. Esta es la temporada número 20 del programa de Ana Rosa. Y gracias a ustedes por seguir ahí. Para nosotros es una cuestión de confianza. Precisamente, Pedro Sánchez se tiene que someter a una cuestión de confianza antes de mes y medio. Es el plazo que le ha dado Puigdemont, que es el que manda, para ganarse su confianza ciega, para convertir el Parlamento en el congreso de las tentaciones. Si no lo hace Sánchez, tendrá que ver ante sus ojos cómo sus socios de legislatura se alían entre ellos y les son infieles con otras formaciones. Pero no verán a Sánchez llorar ante las cámaras porque, una vez más, s e convertirá en un tentetieso, ese juguete que siempre se tambalea pero que nunca se llega a caer. Da igual de dónde le llegue el golpe, porque siempre se pone de pie, aunque al levantarse no tiene por qué mirar al mismo sitio, gracias al lastre que lleva debajo. Siempre, siempre se queda en pie", comentaba la presentadora de las mañanas del canal principal de Mediaset.

Todos los golpes que ha recibido el presidente del Gobierno