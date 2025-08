Pelayo Díaz lidera el jurado de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco decidió poner punto y final al curso televisivo 24/25, sacrificando las noches de verano de agosto con reposiciones de programas ya emitidos y sacando del baúl de los recuerdos capítulos no emitidos de algunos de los formatos que no han tenido éxito durante esta temporada de la pequeña pantalla. Todas estas decisiones están focalizadas para iniciar la remontada televisiva en el próximo curso que iniciará su andadura en el mes de septiembre. Para este primer trimestre, la cadena principal del grupo Mediaset estrenará una nueva edición de 'Bailando con las estrellas', un talent show de baile que ha confirmado su quinteto oficial de jueces, liderados por el diseñador de moda asturiano, Pelayo Díaz.

Telecinco ha dado un voto de confianza a Pelayo Díaz tras su buen papel en 'Supervivientes 2025' y ha dejado en la estocada a Antonia Dell'Atte, quien no volverá a juzgar a los participantes de este nuevo concurso. El jurado lo completan Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, quienes sí mantienen su papel como jueces profesionales. Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias del formato que ocupará el prime time de uno de los siete días de la semana en Telecinco. La nueva edición de 'Bailando con las estrellas' llegará con un casting de lo más variado y televisivo. Destacan nombres muy conocidos como Bárbara Rey, Blanca Romero, Anabel Pantoja y Pepe Navarro. También se suman perfiles musicales como los ex triunfitos Manu Tenorio, Jorge González y Nerea Rodríguez, así como rostros de reality como Tania Medina ('Supervivientes'), el influencer Aless Gibaja y Matías Roure, camarero de 'First Dates'. Completan la lista la actriz Nona Sobo ('Entrevías'), la humorista Sara Escudero y el actor Iago García, según la revista online Telemagazine. Un reparto potente y mediático que promete subir la temperatura del prime time de Telecinco con ritmo, espectáculo y mucha televisión.