Lo que piensa Antonia Dell’Atte sobre que su hijo Clemente trabaje como camarero

Era de esperar que Antonia Dell’Atte terminase pronuncíandose después de las últimas polémicas protagonizadas por Ana Obregón. Sin embargo, no es por ella por la que ha roto su silencio. No ha salido a la palestra a defender o criticar que haya protagonizado la enésima portada en la revista ‘Hola’ mostrando el rostro de su nieta de dos años. Un gesto muy criticado y por el que incluso se ha pedido la mediación de las autoridades o el Defensor del Menor. Sobre esto la italiana no tiene mucha gana de hablar. Pero sí sobre su propio hijo.

Clemente Lequio ha estado copando muchos titulares este jueves dentro y fuera de nuestras fronteras tras dar señales de vida. Una publicación en sus redes sociales ha dejado a muchos descolocados y es que muestra un detalle que había permanecido desapercibido sobre su vida actual: está trabajando como camarero. Se le hacía persiguiendo sus sueños de triunfar en la música como Dj, pero parece que ha querido reenfocar su camino en la hostelería.

[[H2:¿Qué opina Antonia Dell’Atte del trabajo de su hijo?]]

Fue el propio Clemente Lequio quien quiso poner al día a sus seguidores de Instagram. A modo de “resumen del mes”, mostraba una fotografía en la que aparecía “vestido de camarero”. Así se presentaba al mundo junto a sus nuevos compañeros de trabajo. Se le ve feliz, en un momento de cambio en su vida, pero con los pies sobre la tierra.

Algo de lo que se alegra su madre, quien no tardó en dejar constancia de lo que piensa de la nueva profesión de su hijo. Ella ha triunfado en las pasarelas siendo una de las top models más cotizadas de Italia, rompiendo fronteras con su belleza andrógina que tanto conquistó. Incluso a un conde italiano que después terminó en brazos de Ana Obregón. Ahora, el fruto del amor del televisivo aristócrata y la modelo sigue labrándose un futuro con esfuerzo y sin privilegio alguno. Para su madre, todo un orgullo: “Guapo a reventar. En esta vida mejor servir que ser servido y con elegancia”.