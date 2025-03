Pelayo Díaz llora en 'Supervivientes 2025' al recordar la muerte de David Delfín y Bimba Bosé

'Supervivientes 2025' no solo está poniendo a prueba la resistencia física y mental de sus concursantes, sino que también se está convirtiendo en un espacio de confesiones y emociones a flor de piel. En los primeros días de convivencia en Honduras, el estilista y modelo Pelayo Díazha protagonizado uno de los momentos más emotivos al recordar a dos de las personas más importantes de su vida: su expareja, el diseñador David Delfín, y su gran amiga Bimba Bosé, ambos fallecidos en 2017 a causa del cáncer.

La conversación surgió de manera espontánea cuando Terelu Campos mencionó una anécdota sobre David Delfín. La presentadora de Mediaset recordó el "homenaje" que el diseñador le hizo en redes sociales imitando una icónica escena de su reality "Las Campos", en la que se la veía desayunando una porra. Al escuchar esto, Pelayo Díaz no pudo evitar emocionarse. "Es que se fueron los dos mejores amigos el mismo año, de la misma enfermedad", confesó con la voz entrecortada. Terelu, también conmovida, añadió: "Y lo que pelearon los dos...".

Pelayo, aún afectado por la pérdida, reflexionó sobre la profunda conexión que unía a David y Bimba: "Siempre pienso que, dentro de todo lo horrible que les pasó, qué bonito que fueran mejores amigos y se fueran casi juntos. No podían estar el uno sin el otro". Si duda alguna, el año 2017 fue especialmente duro para Pelayo. En enero, su amiga Bimba Bosé falleció a los 41 años tras luchar durante tres años contra un agresivo cáncer de mama. Cinco meses después, en junio, David Delfín, su expareja y gran amigo, murió en Madrid a los 46 años debido a un cáncer cerebral. Bimba y David compartieron una estrecha relación personal y profesional. La modelo y cantante se convirtió en la musa del diseñador, protagonizando muchos de sus desfiles y campañas. Su vínculo trascendía lo laboral, siendo inseparables hasta el final.

'Supervivientes 2025' Mediaset

El romance de Pelayo y David Delfín

La historia de amor entre Pelayo y David comenzó en 2005, cuando se conocieron en un desfile de la Madrid Fashion Week gracias a Bimba Bosé, quien hizo de celestina. A pesar de la diferencia de edad —David tenía 15 años más—, iniciaron una relación que duró tres años. Aunque la pareja terminó su romance en 2008, el vínculo entre ellos nunca desapareció. "Fue él quien terminó la relación, pero sin dramas ni terceras personas. Simplemente, cuando algo ya no te compensa, se acaba", explicó Pelayo en una entrevista. A pesar de la ruptura, mantuvieron una estrecha amistad hasta el fallecimiento del diseñador.

David Delfín acompañado de su musa y socia, Bimba Bosé, en una imágen de archivo larazon

Antes de aceptar el desafío de 'Supervivientes 2025', Pelayo confesó que tomó la decisión durante un crucero de lujo que hizo junto a su pareja. "Me pareció interesante pasar de un extremo al otro, de tenerlo todo a no tener nada en medio del Caribe", explicó. Además, el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' reconoció que su paso por el reality de Telecinco es una oportunidad para mostrarse sin filtros y enfrentarse a sus propios miedos. "Soy una persona a la que le han hecho mucho daño y he tenido que crear una coraza. Este programa nos va a hacer conocernos a nosotros mismos", admitió. La experiencia en Honduras ya está dejando momentos inolvidables para Pelayo, quien, entre pruebas y convivencia extrema, no olvida a quienes marcaron su vida.