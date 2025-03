El abandono de Beatriz Rico oscurece la llegada de Montoya a 'Supervivientes 2025'

Sandra Barneda presentó el reality que catapultó como meme mundial a José Carlos Montoya. La maestra de ceremonias del debate de 'Supervivientes' era la más indicada para darle la bienvenida al concurso de Mediaset que vivió anoche su primer debate. Telecinco lo tenía todo planeado para que el utrerano fuera la gran bomba del día de ayer pero las alarmas de abandono sonaron con fuerza en Cayo Cochinos, opacando el "brillo" del aterrizaje de Montoya, que no llegará solo a Honduras ya que se reencontrará con Anita y Manuel mañana martes, en la gala que presenta Carlos Sobera.

Montoya da el salto y llega a 'Supervivientes'

Era el concursante más solicitado y una de las apuestas seguras de las quinielas. José Carlos Montoya llegó por fin a la playa de Honduras para afrontar el mayor desafío de su carrera hasta el momento, no convertirse en un juguete roto y evitar que el personaje le trunque el reality. Mucha gente en redes sociales se quejó ayer del exceso de caricaturización del utrerano y desconfía de que pueda mantener este papel en un concurso cuyas cámaras están encendidas 24 horas durante los 7 días que dura la semana.

Sandra Barneda se conectó con Montoya, quien se encontraba emocionado junto al helicóptero, listo para iniciar su nueva aventura en 'Supervivientes 2025'. Con determinación, afirmó que nada podría ser peor que lo vivido en su anterior experiencia televisiva y que Honduras le ayudaría a sanar. Conmovido, expresó que su paso por 'La isla de las tentaciones' había sido una prueba difícil, pero ahora quería encontrar la felicidad en esta nueva etapa.

Ya a bordo del helicóptero, Montoya no pudo contener su emoción, sintiendo que esta experiencia era justo lo que necesitaba para cerrar heridas del pasado. En el plató, sus palabras de sinceridad fueron recibidas con aplausos, y él, entre lágrimas, dedicó el momento a su familia, destacando que siempre han estado a su lado. Antes de lanzarse, improvisó una estrofa y la cantó en directo, santiguándose antes de saltar.

Al tocar tierra, Laura Madrueño le informó que viviría en "Playa Misterio" en solitario hasta el martes, sin saber que Manuel sería el próximo en unirse. Más tarde, el programa reveló otra sorpresa: Anita Williams también saltaría ese día, reuniéndose con ellos en la gala presentada por Carlos Sobera.

Beatriz Rico dice basta

Sin embargo, el trío "amoroso" entre Montoya, Manuel y Anita quedó en un segundo plano cuando Beatriz Rico activo el protocolo de abandono y ponía patas arribas las primeras nominaciones, ya que estaba en la primera lista junto a Rosario Matew, Samya Aghbalou y Koldo Royo.

Los problemas para conciliar el sueño han sido definitorios para que la actriz diga basta y decida poner fin a su aventura tras solo 72 horas en las paradisíacas playas de Honduras. "El mayor miedo que tenía era no dormir o dormir mal. Tengo un sueño muy ligero, me traje unos tapones para los oídos, pero no hacen magia. En tres noches no he podido dormir. Las condiciones son hostiles, es complicada la situación y mi problema de sueño se ha multiplicado. Me falla la vista por el agotamiento, tengo pitidos en los oídos... No quiero forzar más porque mi salud va por delante", explicaba a Sandra Barneda, que le preguntó si quería seguir siendo concursante del reality, pero Beatriz Rico no dudó en su respuesta. "Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades. No hay que forzar más la maquinaria. Sin dormir no soy persona, sufro mucho y tengo miedo por mi salud. El doctor me ha dicho que en mis condiciones está claro que no se puede. Lo siento mucho por mi familia, amigos y todos los apoyos, pero no puedo más. Siento que gané porque lo intenté", cerraba así su conexión y su adiós modificó todos los porcentajes de nominación.

La salida de Rico cambió por completa la dinámica de la noche, modificando la lista de nominados y los porcentajes de votación. Inicialmente, los nominados eran Samia, Koldo, Rosario y Rico, con un reparto de votos del 57%, 23%, 12% y 8%. Con la marcha de Rico, el programa tomó la decisión de cerrar las votaciones y reiniciarlas con los tres concursantes restantes.