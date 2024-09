Plex enfrenta dificultades tras 24 horas de reto en 'El Hormiguero': "Se me duermen los dedos"

A pocas semanas del comienzo de la decimonovena temporada de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha lanzado un desafío extremo con el objetivo de hacer más grande y novedoso su programa en el access prime time. Con la reciente cancelación de 'Babylon Show' de Carlos Latre en Telecinco, Antena 3 busca consolidar su posición aprovechando al máximo todas sus posibilidades. Así, este pasado martes, el popular creador de contenido Plex aceptó un reto que ha puesto a todos en vilo: enterrarse vivo durante 48 horas bajo el suelo del plató de las hormigas.

Plex, conocido por su valentía ante el peligro en redes sociales, se ha sumergido en esta arriesgada aventura transmitida en directo. Encerrado en una pequeña caja bajo tierra, ha sido monitorizado constantemente por las cámaras del programa. Tras 24 horas de confinamiento, 'El Hormiguero' volvió a conectar con él para comprobar su estado físico y mental. Pablo Motos advirtió de los efectos del aislamiento extremo: "Él no sabe si es de día o de noche, lo cual es una de las cosas más agobiantes".

Al ser despertado de una breve siesta, Plex compartió los primeros indicios de su deterioro: "Ahora mismo estoy un poco rallado, la verdad", confesó. Asimismo, describió una extraña sensación: "Huelo mucho el perfume que llevaba en la camiseta, yo creo que de percibir todo el rato el mismo olor", lo que subraya el nivel de aislamiento sensorial que enfrenta en la caja. Más preocupante aún fueron sus comentarios sobre el dolor físico: "Me duele un poco la espalda y se me duermen dos dedos", lo que sugiere que la posición en la que permanece y la falta de movilidad están comenzando a pasarle factura. Plex detalló también que, debido al reducido espacio, el único ejercicio físico que puede realizar son algunas flexiones, lo que resulta insuficiente para aliviar el entumecimiento y la incomodidad que está experimentando. "No se respira bien aquí, me canso mucho", agregó, evidenciando que la falta de ventilación adecuada está afectando su capacidad para mantenerse cómodo y alerta durante esta experiencia extrema.

A pesar de las alarmantes señales, Pablo Motos no ha dejado de elogiar el esfuerzo de Plex, animándolo a continuar hasta completar las 48 horas. Además, aprovechó para recordar el momento más esperado: el joven futbolista Lamine Yamal será el encargado de desenterrar a Plex en directo al concluir el reto, un momento que promete ser uno de los más impactantes de lo que va de curso televisivo.