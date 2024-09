Los coaches de 'La Voz' desvelan en 'El Hormiguero' su mayor rivalidad: "Es como una partida de ajedrez"

Después de las entrevistas a Victoria Federica y Javier Cámara, 'El Hormiguero' continuó su andadura recibiendo a los coaches de la nueva temporada de 'La Voz': Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López. Los artistas, que serán los encargados de liderar a los equipos de la undécima edición del programa junto a la presentadora Eva González, visitaron el plató de Pablo Motos para hablar sobre el formato, compartir anécdotas y, como es habitual, llenarlo de risas y buen rollo.

El encuentro en 'El Hormiguero' se produjo apenas unos días antes del estreno de 'La Voz', que tendrá lugar este viernes 13 de septiembre a las 22:00 horas en Antena 3. Desde el inicio de la entrevista, las bromas y los piques entre los coaches no se hicieron esperar, mostrando la química y la competitividad que caracteriza al grupo.

La conversación comenzó cuando Pablo Motos hizo referencia a una queja recurrente de Antonio Orozco: "Siempre me ponen en la esquina, en todos los sitios, en las entrevistas y en 'La Voz'. Solo falta que me pongan en el baño", comentó Orozco, provocando las risas del público. Luis Fonsi no tardó en responder: "Eso es mentira, Antonio. La última vez que vinimos estaba yo en la esquina". Por su parte, Pablo López añadió: "El único que tiene una foto en el pasillo de 'El Hormiguero' es Orozco, por lo que no puede quejarse".

Los superpoderes de Malú y los piques constantes

Durante la entrevista, Malú reveló que esta temporada cuenta con un "superpoder" especial en 'La Voz': puede mutear a sus compañeros durante el programa. "Ellos hablan mucho y les ha sentado mal", comentó entre risas. Antonio Orozco no tardó en manifestar su descontento: "Me parece fatal que ella tenga un superpoder y yo no. Es verdad que lleva más tiempo que yo, pero me podían dar algo a mí". Luis Fonsi, en cambio, encontró divertida la nueva dinámica: "Yo soy el que menos habla, voy directo a las cosas, mientras que ellos tienen mucha labia y se gustan".

Por otra parte, Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntar si era cierto que Malú y Pablo López tenían un pacto para ir contra Orozco. López confirmó entre risas: "Sí, es verdad, tenemos una señal". Antonio Orozco compartió una de las estrategias clásicas del programa: "Nos miramos para girarnos a la vez y en ese momento alguno de los cuatro nos bloquea. Yo siempre digo al resto que nos giremos juntos, y después les miento".

El tema de los bloqueos entre los coaches también fue motivo de conversación. Luis Fonsi comentó con humor: "Soy el coach sin querer, ya que ellos dicen que me bloquean siempre sin querer. Soy al que más bloquean". Malú, por su parte, explicó que muchas veces prefiere quedarse callada y dejar que los demás se bloqueen entre sí: "Así yo me quedo tranquila". Orozco comparó los bloqueos con una partida de ajedrez: "Es muy importante cuándo y cómo se hace".

Lucha por los camerinos y una invitación

La charla no estuvo exenta de anécdotas sobre los camerinos de los coaches. Orozco se quejó del tamaño del suyo: "Mi camerino es muy pequeño, es un zulo. Lo he medido y mi camerino cabe tres veces en el de Malú". Fonsi confirmó que los camerinos de los tres hombres son del mismo tamaño, mientras que el de Malú "es el más grande". Además, Malú confesó que suele llevarse cosas de los camerinos de sus compañeros: "Del de Pablo López me llevé su silla porque era muy cómoda".

En otro orden de cosas, Luis Fonsi aprovechó para anunciar en exclusiva su regreso con una gira al WiZink Center, invitando a todo el plató a su concierto. Mientras tanto, Pablo López bromeó sobre su larga ausencia en las fiestas durante su última gira: "He estado jugando al parchís con mi familia. Cumplí 40 años y mi vida ahora consiste en dormirme temprano". Por su parte, Antonio Orozco habló de su nuevo disco, en el que ha trabajado intensamente: "Es el disco más preciado que tengo porque es el que más tiempo le llevo dedicado. Estoy a tres semanas de terminarlo".

Los cuatro coaches también revelaron un curioso secreto: disponen de un mando rojo para los momentos de tensión en 'La Voz'; al pulsarlo, la producción pone canciones de buen rollo para aliviar la atmósfera. Durante su visita a 'El Hormiguero', intentaron entregar la famosa tarjeta Openbank, valorada este año en 6.000 euros, pero no lo lograron. Tras varios intentos fallidos y un sorprendente rechazo de una de las personas llamadas, quien les dijo: "No quiero los 6.000 euros. Te los dejo para ti", Pablo Motos anunció que la tarjeta quedaba desierta y que la próxima semana valdría 12.000 euros, generando gran expectativa. Por último, la entrevista concluyó con un ambiente de amistad y competitividad sana, reflejando lo que se podrá ver en la nueva temporada de 'La Voz'.