Plex explica en 'El Hormiguero' la lección que le dio Frank Cuesta: "Me ayudó mucho"

Pablo Motos entrevistó anoche en 'El Hormiguero' al creador de contenido número uno de YouTube en España, Daniel Alonso, conocido popularmente por el nombre de Plex. El youtuber, cuyas cuentas de YoSoyPlex en redes sociales acumulan más de 26 millones de seguidores, visitó el programa de Antena 3 tras completar su segunda vuelta al mundo.

¿Qué le parece a Plex venir a la tele clásica? "Es raro porque hay muchas cámaras; yo estoy acostumbrado a grabar sólo con dos. De hecho la llevo aquí en el bolsillo", aseguró el youtuber antes de sacarla. "Desde los 17 años que me mudé de casa de mis padres no veo la tele", confesó en relación a las costumbres del salto generacional.

¿Pero qué hace Daniel Alonso? "Hago algo parecido a lo que haces tú [Pablo Motos], pero viajando o con mis amigos. A día de hoy estamos dando la vuelta al mundo con mis amigos en 85 días, en los que hemos visitado más de 20 países".

"Lo que más me llamó la antención al recorrer el mundo fue China. Yo allí era como Justin Bieber. Iba por la calle y las chicas se te acercan (claro, ellas allí no pueden usar redes sociales sin VPN)...", relató el creador de contenido.

¿Qué labores tienen los colegas cuando viajan? "Cuando empecé, Adri editaba los vídeos. Luego está Jopa, que es el que me graba. Y Borja, es mi vecino, estaba en casa el día que estábamos planeando la vuelta al mundo y yo le invité a venir".

Como referente, ¿qué le diría a los chavales que quieren ser como él? "Es muy complicado. Hay que estudiar, pero de todos los chavales que estén viendo esto, habrá algunos que lo lograrán. Yo les animo intentarlo porque lo peor que te puede pasar es que te quedes como estás".

¿Cómo empezó todo? "Empecé con tutoriales de Fornite, luego con historias con mi hermana en casa. Y cuando me mudé a Madrid con mis amigos grabábamos vídeos de broma. Y ahora es la etapa de viajes. En cada etapa fuimos creciendo".

¿Y qué le diferencia de los demás? "A la gente le gusta mucho la cotidaneidad y la naturalidad de nuestros vídeos; tenemos muchos palmazos, cosas que nos salen mal", aseguró Plex.

El youtuber tienen fans en todo el mundo, su viaje por Sudamérica fue tremendo: "Tienen grupo de Whatsapp entre ellos, y los de Perú avisan a los de Chile que vamos en vuelo para allá, y cosas así".

"Eché diez calzoncillos en el equipaje para hacer la vuelta al mundo. Aprovechas tres veces cada prenda antes de lavarla", confesó el zamorano respecto a la ropa interior. En relación a la comida, asegura que han tenido problemas: "En La India, Borja y Adri estuvieron vomitando y cagando a la vez tras ir a un restaurante".

"Nos costó el tour para ir a ver la aurora boreal 2.000 euros, estuvimos 3 horas esperando y no vimos nada. Al final, también nos gusta hacer la vuelta al mundo probando, porque palmamos nosotros y así podemos aconsejar a la gente de cara a los próximos viajes", abundó el youtuber sobre sus aventuras en la vuelta al mundo, donde llegaron a alquilar una isla, en la que se retaron a ver quién aguantaba más tiempo sin hacerte una paja: "Fallamos todos".

En la vida de Plex hay un antes y un después de Frank de la Jungla. "Hace un año estaba muy obsesionado con generar contenido nuevo, diferente. Mi algoritmo de TikTok me recomendaba vídeos de gente que tenía una capibara de mascota. Traje una a mi casa, por ignorancia y sin maldad. Hice un vídeo con la capibara, y fue lo peor y lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Se lió un montón. Las redes estallaron contra mí. Frank, que predica todo lo contrario, hizo un vídeo. Yo me planteaba si de verdad era mala persona. Hice otro vídeo expresando mis sentimientos, y Frank me invitó a Thailandia. Me ayudó mucho. A partir de ahí entendí que con mis vídeos influenciaba a la gente, porque yo lo hacía por mero entretenimiento".