El primo de Zumosol relata su infierno con el bullying: "Me puse delante de un tren..."

Tal y como os anunciábamos en LA RAZÓN, este miércoles se ha emitido un '59 segundos' con una programación especial. El quinto aniversario del confinamiento y el acoso escolar han sido los dos temas centrales del proyecto liderado por la presentadora Gemma Nierga. Uno de los momentos clave, y que más ha trascendido por la dureza de las declaraciones, ha sido la intervención de Sergio Medialdea.

El que fuera el protagonista del anuncio de Zumosol en los años 90 en España, más conocido como 'primo de Zumosol', relató su dura experiencia que vivió en la infancia y juventud ya que fue víctima de acoso escolar. Un duro testimonio que dejó helados a los espectadores de La 2, sobre todo en el momento que reconoció que estuvo cerca de quitarse la vida.

Un tema muy delicado

En primer lugar, la presentadora del programa recordó que ese 'primo de Zumosol' era el que "ayudaba al niño acosado" en aquella recordada promoción y es curioso que, más adelante, haya vivido in situ esa "lacra social". Un suceso que ocurrió en edad temprana. "Lo sufrí desde los 14 a los 18 años y lo pasé realmente mal", explicó Medialdea.

Sergio Medialdea, en su intervención en '59 segundos' RTVE

De hecho, puntualiza: "Yo estaba de esta guisa (una imagen de él en su infancia), pero por estar de esta guisa no merecía que se metieran conmigo, ni que me pegaran, ni que abusaran de mí. A veces los acosadores son tan crueles que durante tres años fui el óxido de hierro del instituto. Me esperaban a la salida, a la entrada del instituto. Me daban collejas, me escupían, me quitaban el bocadillo, me quitaban el dinero que llevaba para ellos comprar tabaco".

Pudo suicidarse

El momento más duro de la noche llegó cuando Sergio Medialdea, el 'primo de Zumosol', reconoció de manera sorprendente que se le pasó por la cabeza suicidarse. "Yo jamás se lo comenté a mis padres. Mi padre se enteró de que había sufrido bullying a los 88 años. Empiezas a pensar que el mundo sería un lugar mejor si no estuvieras tú. Eso es muy fuerte. Cuando empiezas a creer esas cosas, aparece la sombra del suicidio".

"Estuve andando por las vías del tren y me puse delante de uno. Cerré los ojos porque quería desaparecer. Entonces, me vinieron a la cabeza las dos únicas personas que me querían tal y como era, mis padres. ¿Cómo iba a hacerles eso? Y me aparté de la vía. Recuerdo las caras de los pasajeros del tren, de 'qué hace un chaval de 15 años andando por las vías", relató.

Por último, el modelo encontró el apoyo en el programa por parte de la actriz Vanesa Romero. "Imagínate lo que supuso para mí. Mis padres tomaron medidas, me cambiaron de colegio y volví a sufrir acoso. Era una niña que estudiaba mucho, me gustaba ser la primera de la clase, se me daba bien el deporte. Destacaba, era rubita y con los ojos azules. Sentí que me empezaban a aislar", puntualizó.