La productora de "La Infiltrada" se sincera: "La gente joven salía del cine y buscaban ETA, no sabían lo que era"

"La infiltrada" fue junto a "El 47" las dos grandes ganadoras de los premios Goya 2025, los premios más importante de nuestro cine, que se celebraron el pasado sábado 8 de febrero en Granada. Muchos momentos se hicieron virales pero pocos a la altura del discurso de la productora María Luisa Gutiérrez, quien reivindicó a las víctimas de ETA y se llevó el aplauso de las redes sociales. Hoy, ha estado en "Espejo Público" y ha vuelto a reivindicar su mensaje en el matinal de Antena 3, comentando además la triste realidad de muchos jóvenes de nuestro país.

Un tema que debería unir a todas las ideologías

Durante su discurso, Gutiérrez dedicó el premio a quienes, como la protagonista real, arriesgan su vida por el bien común y la defensa de la democracia. Tras la repercusión de sus palabras, aclaró en "Espejo Público" que su intención no era hacer un discurso político, sino reconocer a las personas que hicieron posible la autenticidad del filme. También agradeció a la familia de Gregorio Ordóñez y a la Fundación de Víctimas del Terrorismo por su apoyo. Destacó que, lejos de posicionamientos partidistas, la memoria histórica debe incluir los episodios recientes de España, señalando que condenar el terrorismo y apoyar a las víctimas debería ser un consenso, no un tema de ideología.

Además de su mensaje reivindicativo, Gutiérrez destacó el valor cultural e histórico de "La infiltrada", que ha llevado a muchos jóvenes a investigar sobre ETA, evidenciando un desconocimiento generacional sobre la banda terrorista. La película no solo ha logrado un gran éxito en taquilla, sino que ha marcado un hito al convertirse en la primera producción vasca en ganar un Goya. Para la productora y su equipo, este reconocimiento es especialmente significativo, pues refuerza el propósito del cine como una herramienta de memoria y reflexión. Subrayó que su discurso no buscaba valentía, sino simplemente sentido común al ponerse del lado de las víctimas y condenar la violencia. "Mucha gente joven salía del cine y buscaba ETA, no sabía ni qué era ETA", comentaba la productora cuya repercusión de sus palabras demuestra que la historia reciente sigue generando debate, pero su intención fue clara: recordar y reconocer a quienes han sufrido las consecuencias del terrorismo en España.

¿Qué premios ganó "La infiltrada" en los Goya 2025?

Nominada a 13 premios Goya, la película con sello Atresmedia se llevó de estatuillas, mejor película, premio ex aequo con "El 47" y mejor actriz para Carolina Yuste.