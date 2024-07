Susana Molina, de participante en "La isla de las tentaciones" a CEO de Womo, su propia app: "Mi carrera televisiva me ha beneficiado"

Se dio a conocer gracias a la 14ª edición de "Gran Hermano", el reality show del que se proclamó vencedora. Años después, regresó a la pequeña pantalla gracias a "La isla de las tentaciones", de la mano del que por aquel entonces era su pareja, Gonzalo Montoya, al que conoció en el formato anterior. Sin embargo, la murciana decidió abandonar el Caribe soltera y comenzar una nueva vida sin el sevillano.

Ahora, Molina se mantiene alejada de la pequeña pantalla y ha hecho de las redes sociales su principal fuente de ingresos. En 2021 lanzó junto a Guille Valle, su pareja, Vive App, una plataforma que pone en contacto a los influencers con las experiencias que desean anunciarse en su perfil. El proyecto no estuvo exento de polémica y muchos lo definieron como una herramienta para que los creadores de contenido "coman gratis a cambio de publicar una foto". Tres años después y tras un proceso de rebranding, los datos amparan a Womo, el nuevo nombre de la app. "Este año hemos crecido un 200% en facturación, un 200% en clientes y nuevas experiencias, además de un 100% en usuarios", presume Valle.

Susana Molina y Guille Valle Cortesía

Además, Susana y él tienen entre manos otro importante proyecto, el de su boda. Un tándem perfecto que demuestra que amor y negocios a veces sí funcionan juntos.

-El proyecto ha crecido mucho en cuestión de pocos años. ¿Se imaginaban este éxito cuando empezaron?

La verdad que estamos muy felices y agradecidos con el crecimiento que ha tenido y está teniendo el proyecto. Cuando empiezas algo con tantísima ilusión, es inevitable soñar y pensar que puedes llegar tan lejos, pero de ahí a ir creciendo como estamos haciendo y cumplir ese sueño, es inexplicable.

-¿Cómo funciona exactamente? ¿Qué ofrece la app?

Womo es el punto de encuentro entre los perfiles más influyentes en redes sociales y las experiencias más top (hoteles, restaurantes, salud y belleza, movilidad, nightlife..). La plataforma nace para profesionalizar los intercambios entre influencers/creadores de contenido y experiencias, ya que este tipo de colaboraciones solían generar bastante fricción, además de ser poco medibles e informales.

La app ofrece poder tener un goteo constante de perfiles top, un control, medición y seguimiento absoluto de las colaboraciones y sobre todo tener la certeza de que con quien colaboras es un perfil potencialmente interesante para tu negocio.

Cómo funciona:

Influencer: para poder ser miembro de club, tienes que facilitar una grabación de pantalla de tus estadísticas y pasar un riguroso filtro teniendolas en cuenta, junto a la calidad del contenido. Una vez se apruebe tu perfil, podrás acceder al market place dónde podrás hacer petición de la experiencia que más te apetezca realizar. Una vez tengamos noticias del cliente, notificaremos al perfil si la petición ha sido aprobada. En ese caso, solo faltaría acudir, disfrutar y compartirlo con tu audiencia.

Experiencia (restaurante, hotel..): para poder pertenecer a Womo como experiencia, tendrás que cumplir un mínimo de calidad alto, tanto de experiencia general como de producto y de imagen. Una vez veamos que la experiencia es apta para Womo, procederemos a publicarte en la plataforma y comenzarán a aplicar influencers para poder disfrutar de tu experiencia. El equipo hará un segundo filtrado sabiendo tu público objetivo, target e imagen, y en caso de ser un perfil de valor para tu marca, lo facilitará para aprobación.

El único trabajo de la experiencia es ir validando los perfiles ad hoc que le vamos proponiendo. Además, hacemos seguimiento de absolutamente todos los contenidos y realizamos un report mensual..

-¿Por qué este rebranding que incluye un cambio de nombre? ¿No les pareció arriesgado cambiar la imagen de la marca en un momento de despegue?

Vive App nació como una solución a un problema real ante una necesidad de estos tiempos, el influencer y las colaboraciones por intercambio de experiencia. Después de dos años, vimos que tanto el nombre como la imágen de Vive App no encajaba con la gran calidad que tenemos de perfiles y experiencias, y no transmitía lo que éramos. Además, viene una internacionalización muy fuerte y creemos que el nombre va mucho más acorde.

Womo deja de ser únicamente una solución sino una marca mucho más aspiracional, elegante y exclusiva, que engloba los mejores creadores de contenido y experiencias.

-¿Cuáles son los criterios de los que se valen para decidir si un influencer puede acceder o no al servicio?

Tenemos en cuenta dos variables clave. La primera es la calidad de las estadísticas. Al registrarse, dado que nos tienen que facilitar toda esa información para poder pertenecer al club, vemos el alcance en stories de los últimos 15 días, alcance en posts/reels, ciudades y rangos de edades de las audiencias… Toda esa información nos permite aplicar un filtro de calidad y segmentar adhoc al target de cada experiencia, así las mismas experiencias colaborarán unicamente con perfiles acordes a su público objetivo, imágen y estrategia

La segunda variable es la calidad del contenido. Filtramos cada perfil para que cumpla un estándar de calidad importante en cuanto al contenido que publica.

-La app ofrece un contacto directo entre influencers y marcas que quieren publicitarse. ¿Es el fin de los representantes o las agencias intermediarias?

¡Para nada! La app está enfocada a profesionalizar los intercambios entre experiencias e influencers. No entramos en colaboraciones/activaciones pagadas, las cuales se realizan a través de agencias y junto con representantes. Nuestro nicho era un espacio un poco olvidado pero una necesidad vital para las experiencias. Al ser intercambios de contenido por la propia experiencia y no haber un fee de por medio, las agencias tampoco le dedicaban mucho tiempo ya que no ganaban nada, y por eso desarrollamos la solución. De esta forma las agencias pueden centrarse en activaciones pagadas y sus representados (los influencers) pueden disfrutar de experiencias cuando lo necesiten.

-¿Ofrece algo la app a los usuarios de a pie, los que no son influencers?

A día de hoy todavía no, ¡pero estamos trabajando en ello! Es una plataforma específica para un sector y perfil profesional, igual que hay muchísimas apps o herramientas para otros sectores.

-La app nació con cierta polémica, pero las cifras avalan su éxito. ¿Qué les dirían a todos los que criticaron el proyecto al principio?

No les diríamos nada igual que hicimos en su día. La polémica que se generó era un poco sin sentido ya que era de gente que simplemente se quejaba por no poder acceder a la plataforma. Realmente es como si lanzan un app para un nicho profesional concreto, y el resto de la población que no pertenecemos a esa profesión nos quejamos porque no podemos acceder.

También entendemos que es una profesión relativamente nueva, que suele generar polémica debido a la falta de conocimiento del sector.

-Susana, ¿se plantea volver a la televisión o está totalmente centrada en su negocio y las redes?

Ahora mismo estoy totalmente centrada en mis negocios y las redes pero no lo descarto siempre que sea un proyecto interesante.

-¿Se arrepiente de algo en su carrera televisiva? ¿Le ha perjudicado a la hora de cerrar algún acuerdo con alguna marca?

No me arrepiento para nada, de hecho lejos de perjudicarme creo que me ha beneficiado y nunca (que yo sepa) me han rechazado una campaña por este motivo.

-También afrontan ahora su proyecto más personal, su boda. ¿Cómo van los preparativos? ¿Pueden sacar tiempo para organizarla?

Nos lo estamos tomando con calma y disfrutando del proceso, además aún queda un año por lo que ahora mismo no nos quita tanto tiempo.