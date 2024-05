Raquel Sánchez Silva explica en 'El Hormiguero' qué le hizo querer participar en 'Tu Cara Me Suena'

'El Hormiguero' cerró su semana con una divertida entrevista gracias a la visita de dos destacados concursantes de 'Tu Cara Me Suena': Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva. Ambos compartieron detalles sorprendentes sobre su participación en la undécima edición de este exitoso concurso, el cual sigue cautivando a los espectadores en cada entrega de los viernes.

Juanra Bonet, reconocido presentador de '¿Quién Quiere Ser Millonario?', recordó con Pablo Motos cuando sorprendió al público con su brillante imitación de Bárbara Rey en la actual temporada de 'Tu Cara Me Suena'. Durante su entrenamiento VIP con la propia Bárbara Rey, Bonet reveló con humor que la vedette le confesó francamente: "No tienes ni idea de cómo mover la cadera". A pesar del desafío, el presentador se esforzó por emular con precisión los movimientos enseñados por la icónica artista, ofreciendo una actuación que dejó a todos boquiabiertos.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva, reconocida presentadora de 'Maestros de la costura', compartió su experiencia al interpretar a María Bas, la vocalista del dúo Nebulossa que representará a España en Eurovisión 2024. Su imitación se convirtió rápidamente en viral, marcando un hito en la historia del programa al ser la primera vez que se interpretó una canción eurovisiva antes de su participación en el festival.

Durante la entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', Sánchez Silva reveló el valioso consejo que recibió del propio Motos, quien le animó a enfrentar sus miedos en lugar de evadirlos: "No intentes enfrentarte al miedo, atraviésalo". Este consejo fue determinante, al igual que la insistencia de Jorge Salvador, para que la presentadora se atreviera a aceptar el desafío de participar en 'Tu Cara Me Suena'. "Jorge Salvador me metió en el lío de 'El Desafío' y me enseñó que los límites son algo autoimpuesto y que superarlos es lo mejor", afirmó la presentadora