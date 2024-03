¿Cuándo se podrá ver en laSexta la nueva edición de 'Quién quiere ser millonario'?

'Quién quiere ser millonario', la ya clásica versión española del exitoso concurso británico 'Who Wants to Be a Millionaire?', vuelve a nuestra parrilla televisiva con una nueva etapa en laSexta tras emitirse con anterioridad, en ocasiones precedentes, en Telecinco y Antena 3.

Ahora, el programa regresa a la segunda cadena de Atresmedia, donde ya fue presentado en 2012 por Nuria Roca. Mas esta vez el encargado de conducir el concurso, antes conocido como '50x15', e s Juanra Bonet, quien hiciera lo propio en la etapa anterior en Antena 3.

Así, 'Quién quiere ser millonario' estrenará dos años después su octava temporada la noche del próximo martes 2 de abril, en horario de máxima adiencia, en laSexta.

Esta nueva edición contará tanto con concursantes anónimos como con famosos entre los que se encuentran Paco León, Silvia Abril, Ainhoa Arteta, José Mota, Eva Soriano y Máximo Huerta.

Respecto a la dinámica, de sobra conocida, cabe recordar que los participantes habrán de enfrentarse a 15 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una, a través de una escala de premios que va incrementando la cantidad de la recompensa a medida que se van acertando respuestas y que culmina en el deseado millón de euros de la pregunta final, algo que puede convertir en realidad el sueño de los participantes.