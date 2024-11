Rauw Alejandro revela en 'El Hormiguero' su concierto más extraño: "20.000 personas estaban en silencio..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha recibido este miércoles por la noche a Rauw Alejandro. El artista puertorriqueño, reconocido por éxitos como 'Todo de Ti' y 'Desenfocao', ha compartido con el público detalles de su próximo álbum, "Cosa Nuestra", que se lanzará oficialmente el 15 de noviembre. Además, Rauw ha hablado sobre sus influencias, su gira y su experiencia en la industria musical, dejando claro por qué es uno de los artistas más influyentes de la música urbana actual.

Pablo Motos ha presentado al comienzo del programa a Rauw Alejandro con entusiasmo, destacando que se trata de "uno de los artistas más influyentes de la música latina a nivel mundial". El artista ha entrado al plató entre aplausos y ha mostrado su carisma habitual en la interacción con el presentador de Atresmedia y las hormigas Trancas y Barrancas. Desde el comienzo, Motos ha elogiado el estilo del cantante, comentando: "¡Qué elegante te veo siempre!". A lo que Rauw ha respondido con humor, diciendo: "Tú también, Pablo".

Uno de los temas que ha surgido en la charla fue la pasión de Rauw Alejandro por la moda. Aunque el cantante ha confesado tener "mucho desorden en el armario", asegura que siempre encuentra algo que ponerse. Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle sobre su experiencia en la prestigiosa gala del MET, que Rauw ha recordado como "un día en New York muy tenso, pero bonito". A pesar de no conocer a nadie al principio, Rauw se sintió cómodo socializando: "Eran todo chicas con las que me pusieron en la mesa, por lo que bien. Hablaba con ellas por los codos, me inventaba historias. Callado no me iba a quedar", ha comentado entre risas.

Por otra parte, Rauw también ha expresado su apoyo a los afectados por la reciente DANA en Valencia, empatizando con la situación debido a su experiencia en Puerto Rico, donde los huracanes son habituales. "Envío un mensaje de corazón a toda la gente de Valencia y España que está en ese proceso. Debemos estar unidos para salir de esto. Yo tengo a toda la gente afectada en mis oraciones", ha afirmado el cantante, asegurando que el apoyo mutuo es esencial en estos momentos difíciles. La conversación se ha dirigido hacia su próxima actuación en la gala de Los 40 Principales en Barcelona, donde se espera que Rauw Alejandro sorprenda al público. Aunque prefiere mantener en secreto sus interpretaciones para "generar misterio", el artista promete un espectáculo visualmente impactante. "Me gusta lucirme en estas actuaciones especiales a nivel visual y darles un toque diferente a mis actuaciones. Se trata de divertirse", ha confesado.

'El Hormiguero' también ha sido el lugar donde Rauw ha compartido los primeros detalles de su nuevo álbum, "Cosa Nuestra", un proyecto que ha sido muy especial para él, no solo porque será su primer disco en vinilo, sino porque incluye una serie de canciones que representan sus raíces y cultura. El ex de Rosalia ha explicado que el nombre "Cosa Nuestra" proviene de un álbum de 1970 que le hizo reflexionar sobre su identidad. "Es una frase que viene de otro disco de 1970 de un artista. La frase me hace pensar en la forma en la que me visto, en mi familia, en mis raíces y en mi estilo de vida", ha dicho Rauw. Además, ha adelantado que el disco tiene "sonidos orgánicos" grabados con una banda musical, y que ha trabajado en el proyecto casi un año.

En otro orden de cosas, Rauw ha recordado cómo la música que escuchaba en su casa influyó en su estilo. "Yo escuchaba mucha salsa, merengue y rock and roll tipo Elvis. Algunas veces también escuchaba soul", ha comentado. También el artista ha hablado con cariño de su familia, en la que varios miembros son músicos. Ha revelado que en este disco ha colaborado con su padre, quien es guitarrista, y que su madre también fue cantante en un coro de iglesia. Para Rauw, la música es un "legado familiar". Una de las sorpresas del nuevo álbum de Rauw es la aparición del actor Adrien Brody en uno de sus videoclips. La colaboración surgió en Nueva York, donde Rauw contactó a Brody para que representara a un personaje "que hiciera de mafioso italiano". "Ha sido un honor trabajar con él", ha comentado el artista. Además, el cantante ha confirmado que su gira europea incluirá varias fechas en España, en julio de 2025, y ha anticipado un "plan fenomenal" de conciertos combinados con visitas a playas y piscinas locales. Con humor, ha confesado que suele llevar "12 o 13 maletas" debido a la cantidad de ropa que utiliza en sus actuaciones.

Por otra parte, durante su gira en Japón, Rauw Alejandro observó con curiosidad cómo el público japonés, normalmente reservado, se animaba a bailar y a perrear durante sus conciertos. "Fue algo muy extraño. Allí el público es diferente al hispanolatino. Allí son muy cuadriculados y aquí más pasional. Cuando salí al escenario allí delante de 20.000 personas me sorprendió que todos estaba en silencio y que aplaudían a la misma vez", ha comentado entre risas. Además, Motos le ha preguntado sobre su amistad con el futbolista Vinicius Jr., a lo que Rauw, de forma diplomática, ha señalado: "Para mí, el Balón de Oro era para él. Vini es muy grande y ha nacido para el fútbol".

Para finalizar, Rauw Alejandro ha reflexionado sobre la fama y lo que extraña de su vida antes de ser un artista reconocido. "He tenido una vida muy tranquila hasta los 25 años. La vida me ha ido preparando para todo lo que ahora tengo, pero es verdad que hay cosas que uno extraña de cuando no era famoso, como la privacidad", ha afirmado. También ha mencionado que ha trabajado en varios oficios antes de alcanzar el éxito en la música, y que este recorrido le enseñó el valor del esfuerzo. "Nada ha sido regalado, hay que trabajar siempre duro para lograr las cosas".