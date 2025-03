Revelado cuanto alcohol pueden beber los participantes de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' es la gallina de los huevos de oro actualmente de Mediaset y más esta octava edición, cuyo contenido ha permitido que Telecinco siga estirando el chiclé más que con otras temporadas del reality presentado por Sandra Barneda. 'La isla de las tentaciones' también provoca muchas preguntas y una de ellas ha sido contestada por un exconcursante del espacio televisivo del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral.

Un límite peligroso

Sí ayer conocimos el salario de Manuel en su primera participación en el reality, cuando le puso los cuernos a su anterior pareja, Lucía, por menos de 1.000 euros que cobró durante su experiencia en el reality de Telecinco, hace tres días el podcast 'La escalera roja' reveló gracias a la intervención de Josué Bernal, participante junto a su novia Zoe en la séptima edición del reality, aunque su experiencia como pareja no fue la más idílica. El presentador del podcast realizó la siguiente afirmación, que solo "dan 4 copas como máximos a los participantes de 'La isla de las tentaciones' y Josué revelo toda la verdad.

"Eso es mentira. Hay barra libre. Allí hay fiestas todos los días menos el día que grabamos hoguera, porque terminas de madrugada y llegas con la cabeza a tope después de ver las imágenes de tu pareja, pero el resto de días hay fiesta y hay barra libre. Si obviamente ven que tú ya no aguantas más, pues o te mandan a la habitación si ven que estás muy pasado, y si no simplemente te dicen tú ya no vas a beber más esta noche. Yo en mi caso, que tolero bastante bien el alcohol, era copa y chupito de tequila, sucesivamente", confesaba el exparticipante entre risas.