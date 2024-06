Carlos Sainz explica en 'El Hormiguero' su futuro en la F1: "Hay varias opciones. Puedo firmar mañana"

'El Hormiguero' ha arrancado la semana con la visita especial de Carlos Sainz Jr., quien se encuentra en un momento crucial de su carrera en la Fórmula 1. El piloto español, actualmente cuarto en el campeonato y en su último año con Ferrari, ha obtenido tres podios en las carreras disputadas esta temporada, incluyendo una notable victoria en Singapur.

Carlos Sainz Jr. ha estado inmerso en el mundo del automovilismo desde su infancia. Hijo del legendario piloto de rally, Carlos Sainz, el joven Sainz comenzó a conducir karts a los siete años, mostrando desde temprano una gran destreza al volante. Debutó en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso y su primer triunfo llegó en 2022 en el Gran Premio de Gran Bretaña, convirtiéndose en el segundo piloto español en lograr una victoria en la F1, siguiendo los pasos de Fernando Alonso.

La entrevista en 'El Hormiguero' se ha producido en vísperas del Gran Premio de España 2024 en Montmeló, un evento que siempre tiene un significado especial para Sainz. Al hablar sobre la presión y la emoción de correr en su país natal, Sainz explicó: "El Gran Premio de casa te consume bastante. Son días que le dedicas mucho más tiempo a los fans y a la prensa. Todo gira en torno a ti y tienes que asegurarte de no llegar quemado. Voy a intentar dormir bien, descansar y entrenar".

Cuando Pablo Motos le preguntó sobre su futuro, Sainz fue claro y directo: "Todavía no", respondió al ser preguntado si ya había tomado una decisión sobre su próximo equipo. "Tengo mis opciones listas encima de la mesa para tomar una decisión y os puedo adelantar que la voy a tomar muy pronto porque ya quiero quitármelo de encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari. Ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro. Este año tengo un coche que me permite hacer podios, ganar alguna carrera y me quiero centrar en eso".

Sainz confirmó que tiene múltiples ofertas de varios equipos, incluyendo Williams, Audi y Alpine, quienes buscan fichar al talentoso piloto español: "No hay una, hay varias opciones. No te voy a engañar, todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene, estoy en su lista y me han ofrecido un contrato que puedo firmar mañana. No voy a firmar mañana, voy a tomármelo con un poco de calma decidir pronto y cualquiera de esos equipos que has mencionado es una opción para mí".

Sainz también reflexionó sobre su experiencia en Ferrari y su relación con su compañero Charles Leclerc. Admitió que le molestó saber que la escudería italiana le dejaría al final de la temporada, especialmente tras sus buenos resultados: "Obviamente, no te lo tomas bien. A ninguno le gusta que le dejen. A mí me dejaron en febrero y me sentó mal. Venía de hacer años muy buenos en Ferrari, pero había un siete veces campeón del mundo llamado Lewis Hamilton que quería venir y le hicieron hueco. Sigo queriendo ser campeón del mundo, ganar carreras y a por eso hay que ir".

A pesar de esta situación, Sainz destacó que siempre ha recibido un trato justo y profesional por parte del equipo y que mantiene una buena relación con Leclerc: "El trato ha sido equivalente con Charles Leclerc. De eso no me puedo quejar. Sí hay momentos en los que piensas que te pueden echar una mano, pero es la alta competición, pasas página y te olvidas. Hacemos muy buen equipo. Si hay algo que funciona en Ferrari somos los dos pilotos".

La apretada agenda de Sainz fue otro tema discutido en la entrevista. Con 24 carreras en diferentes circuitos y más de 200 días fuera de casa, el piloto comentó entre risas que apenas tiene tiempo para su familia y amigos: "No sé ni siquiera si tengo casa ahora mismo. Son 24 carreras en 24 circuitos diferentes. 200 días fuera y los otros me voy al simulador a Italia, eventos y la otra mitad con la familia". Añadió también: "A mis amigos les aviso con dos días de antelación antes de venir y se meten conmigo".

Sainz explicó cómo su agitada vida profesional afecta su tiempo personal: "Para ellos queda poco, la verdad. Siempre se ríen de mí porque les aviso a primera hora. Llega el viernes y les digo que se vengan a Mónaco o les digo el jueves que voy el viernes a Madrid. Se lo digo con dos días de antelación y me dicen 'pero claro como vienes habrá que tacharlo y hacer lo que quieras y hacer caso al que nunca viene'. Ayer se metieron conmigo. Tengo una agenda muy difícil".