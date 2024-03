Risto Mejide, encendido contra Óscar Puente: "No le voy a llamar mamporrero de Pedro Sánchez, aunque lo piense"

Tras un duro cruce de reproches en X, en el que el ministro de Transportes Óscar Puente acusaba a Risto Mejide de "matón" y de estar al servicio de la presidenta de la CAM Isabel Díaz Ayuso, el presentador de 'Todo es mentira' le ha respondido contundentemente al comienzo de su programa.

El conductor del espacio de sobremesa de Cuatro ha asegurado que le encantaría que un político llamase molesto "por lo que hacemos en este programa porque ese es nuestro trabajo".

Y desarrolló: "Usted puede pasarse la vida entera tuiteando sobre mí, que yo voy a seguir haciendo lo que hago; porque hasta el día de hoy a mí se me permite ser libre en mis opiniones. Aquí jamás le hemos dicho a nadie lo que tenía que decir".

"Tengo algo que parece que a usted le falta: libertad. Si usted piensa que alguien hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano es un matón, eso es que 'piensa el ladrón que todos son de su condición'", abundó el presentador catalán.

"Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez, pese a que lo piense", sentenció Mejide en referencia a Óscar Puente, para seguidamente explicar que: "no lo he hecho porque creo que su cargo merece un respeto; el respeto que usted no ha tenido en todos esos tuits, a todos los que trabajan en este programa y a todos sus espectadores".

Y como colofón, expresó el publicista: "Usted sí que ha pinchado en hueso, porque este programa va a serguir hablando de Koldo, de mascarillas, de amnistía, y de todo lo que a usted le joda... porque ese es mi trabajo".