Rosa revela el método para poder ganar el rosco de 'Pasapalabra'

Competir en 'Pasapalabra' no es tarea fácil. Para alcanzar el nivel de conocimiento necesario y enfrentarse a rivales de alto nivel, como Manu Pascual, se requiere de un intenso entrenamiento. Así lo ha demostrado Rosa Rodríguez, quien ha sorprendido a todos al revelar sumétodo de estudio en el programa líder de audiencias de Antena 3.

Durante la última emisión del concurso de Atresmedia, tras superar 'La Silla Azul', Rosa y Roberto Leal protagonizaron una conversación que ha destapado el secreto detrás de su rendimiento en 'El Rosco'. El presentador andaluz, al notar su físico tonificado, le preguntó si practicaba algún deporte. Rosa, entre risas, respondió que antes sí, pero que en la actualidad su tiempo estaba completamente dedicado al estudio. Fue entonces cuando reveló su peculiar técnica de preparación: caminar mientras estudia. "Igual sí que me hago entre 15 y 18 kilómetros caminando mientras estudio", confesó, dejando boquiabiertos tanto a Roberto Leal como a los famosos invitados y espectadores.

Ante la sorpresa de todos, incluso la de Manu, Rosa ha explicado que su rutina diaria de estudio se divide en dos sesiones: una por la mañana y otra por la tarde, sumando entre cuatro y cinco horas de dedicación. Su compañero de concurso y rival confirmó por su parte que su preparación es similar en cuanto a tiempo y metodología. Este nivel de exigencia es fundamental para mantenerse en 'Pasapalabra', un concurso donde la rapidez mental y la memoria juegan un papel crucial. Ante esta situación, Roberto Leal no dudó en recalcar la importancia del esfuerzo que realizan los participantes: "Mucha gente quiere participar en 'Pasapalabra', pero para tener vuestro nivel hay que estar estudiando a tope. Por eso yo no soy concursante y lo presento", bromeó.

Por otra parte, Rosa no es la única concursante que ha incorporado el movimiento a su método de aprendizaje. Según reveló en una entrevista anterior a Atresmedia, utiliza la aplicación Anki, una herramienta de repetición espaciada que le ayuda a memorizar palabras y definiciones mientras camina. "Desde que me levanto, todo el día estoy intentando absorber información. No es solo hincar los codos sobre la mesa. Salgo por las mañanas y me paso un par de horas caminando por la montaña, repasando mentalmente con Anki y repasando datos", explicó en su momento. Este método, basado en la combinación de actividad física y memorización, parece haber dado grandes resultados. La ciencia respalda esta técnica, ya que el ejercicio favorece la concentración y el aprendizaje, algo que Rosa ha sabido aprovechar a la perfección.