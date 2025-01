La confesión de Christian Gálvez que sacude a "Pasapalabra" y Roberto Leal

Cinco años después de su despedida de “Pasapalabra”, Christian Gálvez rompe su silencio sobre una etapa que marcó su carrera y que, según confiesa, aún le pesa profundamente. Durante más de una década, el presentador fue el rostro inconfundible del concurso en Telecinco, hasta que en 2019 una orden judicial obligó a la cadena a cancelar el programa. El concurso dio el salto a Antena 3 con Roberto Leal al frente, dejando a Gálvez en una especie de “limbo profesional” del que aún no ha logrado salir.

En una entrevista reciente en el podcast "Vaya Vaina", Gálvez no ocultó su frustración por cómo se desarrollaron los acontecimientos. “Era un momento muy complicado, no estábamos preparados para la cancelación. No tuvimos ni tiempo de despedirnos de la audiencia tras trece años”, explica. El presentador, que admite haber tenido que hacer un trabajo psicológico para asumir su salida, lamenta especialmente no haber podido cerrar aquella etapa como le habría gustado.

La posibilidad de continuar en “Pasapalabra” también estuvo sobre la mesa, ya que Atresmedia consideró inicialmente mantener a Christian Gálvez como presentador del formato. “Hubo un tanteo. Era la solución más lógica porque se llevaron a todo el equipo, pero tomaron otras decisiones”, afirma. Aunque reconoce que Roberto Leal es un presentador “muy solvente” y el más adecuado para el programa actualmente, también confiesa que no puede ver el concurso: “No lo veo, no lo puedo ver. Pero forma parte de mi bendito pasado”.

Desde entonces, Gálvez ha intentado redirigir su carrera en Mediaset con proyectos como “Alta tensión” o “25 palabras”, pero ninguno ha logrado el éxito que tuvo con “Pasapalabra”. Ahora, su tiempo está más enfocado en su familia y su faceta como escritor, algo que le ha permitido disfrutar del nacimiento de su hijo y de su relación con Patricia Pardo. “Es verdad que echo de menos estar en la televisión a diario, pero me ha dado una oportunidad única para estar presente en mi vida personal”, reflexiona.

Pese a todo, Christian Gálvez no pierde el optimismo y sigue buscando nuevas oportunidades en el medio televisivo. Su historia con “Pasapalabra” puede haber quedado atrás, pero no cabe duda de que marcó una era en su vida y en la memoria de los espectadores que le siguieron durante tantos años.