¿Hay toros por televisión en abierto este fin de semana? ¡Sí, y hasta diciembre!

La respuesta es sí. Y no solo este fin de semana: los toros en abierto seguirán en Canal Sur hasta diciembre. La televisión pública andaluza ofrece tres novilladas sin picadores durante los próximos sábados, con alumnos de las escuelas taurinas más destacadas de Andalucía —y también de Francia— luchando por abrirse paso en el escalafón.

Villaluenga del Rosario, Almadén de la Plata y Linares serán los escenarios donde se lidien novillos de ganaderías como Chamaco, Albarreal o El Torero, en festejos donde la ilusión y el aprendizaje mandan. Canal Sur refuerza así su apuesta por el futuro del toreo, visibilizando el trabajo formativo de las escuelas taurinas y llevando a las casas de miles de espectadores las primeras oportunidades de los que sueñan con llegar a lo más alto.

Las retransmisiones comienzan este sábado 22 de noviembre con un cartel de siete novilleros de San Fernando, Ubrique, La Línea, Córdoba, Sevilla y Camas. La cita del día 29 coincidirá con la Feria del Jamón de Almadén de la Plata y reunirá nombres como Candela “La Piyaya”, Mario Torres o Fernando Lovera. Cerrará el ciclo Linares, con un nuevo certamen que promete continuidad: “Linares, cuna de toreros”.

Programación taurina en Canal Sur – Novilladas sin picadores:

Sábado 22 de noviembre de 2025 – 17:30 h. Villaluenga del Rosario (Cádiz) – Erales de Chamaco, Los Millares y Toros de El Torero para Isaac Galvín (E.T. San Fernando), Javier Torres “Bombita” (E.T. Ubrique), Juan Jesús Rodríguez (E.T. La Línea de la Concepción), José Antonio de Gracia (E.T. Córdoba), Manuel Luque “El Exquisito” (E.T. Sevilla), Fernando Lovera y Manuel Real “Realito” (E.T. Camas)

Sábado 29 de noviembre de 2025 – 17:30 h. Almadén de la Plata (Sevilla) – VIII Feria del Jamón. Erales de Albarreal para Agustín de Antonio (E.T. Sevilla), Candela “La Piyaya” (E.T. Madrid – José Cubero “Yiyo”), Fernando Lovera (E.T. Camas), Armando Rojo (E.T. Sevilla), Mario Torres y Juan Manuel Viruez (E.T. Ubrique)