La serie sobre Mafia que enamoró a Pérez-Reverte

El escritor español, académico de la RAE con la letra T ha vuelto a sorprender en sus redes sociales sobre otra recomendación, como ya hiciera a principios de mes con la llegada de 'El Gatopardo' a Netflix. Esta vez, Arturo Pérez-Reverte ha entrado en el mundo de la Mafia, un género que le gusta mucho al cartaginense, y recomendó una ficción de culto que también tuvo una adaptación en la gran pantalla de manos de Kevin Costner y Robert De Niro.

Una joya oculta

"Ayer vi 'The Alto Knights': Mafia como Dios manda. Y aunque me faltó Joe Pesci, me ha gustado mucho" comentaba Pérez Reverte en su cuenta personal de X. Esta publicación fue contestada por un usuario de la red social que quiso saber cuál es la película de Mafia favorita del escritor. Pérez-Reverte contestó diciendo que esa pregunta era trampa ya que la cima del género es ni más ni menos que 'El Padrino' de 1972, la cinta que encumbró la carrera cinematográfica de Francis Ford Coppola como director y Al Pacino como actor. Entonces el usuario @caminantes21 insistió en conocer cuál era su película favorita anterior a 'El Padrino' favorita del murciano y este contestó una serie, 'Los intocables'.

'Los Intocables' fue una serie de televisión que se emitió entre 1959 y 1963, con un total de cuatro temporadas. Basada en el libro que narraba las experiencias de Eliot Ness, la historia se centraba en la lucha de este agente federal contra el crimen organizado en Chicago durante la Ley Seca de los años 30. Ness lideró un equipo de agentes incorruptibles que se enfrentaron a Al Capone y su red criminal. Aunque la serie fue un éxito en su época, el gran público reconoce esta historia principalmente por 'Los Intocables de Eliot Ness', la icónica película de 1987 dirigida por Brian De Palma. Con un reparto estelar, Kevin Costner interpretó a Eliot Ness, Robert De Niro encarnó a Al Capone y Sean Connery dio vida a Jim Malone. Esta cinta se convirtió en un referente del cine de gánsteres y sigue siendo recordada como una de las grandes producciones del género. Por desgracia, ni película ni serie se puede ver a día de hoy en una plataforma de streaming.