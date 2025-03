'Yellowstone' podría sumar otro spin-off a la lista con el regreso de este protagonista

El fenómeno global de 'Yellowstone', la serie western protagonizada por Kevin Costner, continúa expandiendo su alcance. Considerada un caso único en la era del streaming, esta producción ha ganado popularidad a nivel mundial sin formar parte de una plataforma dominante y con una distribución limitada. Hasta ahora, en España solo estaba disponible en SkyShowtime, pero esto cambió cuando Netflix confirmó que "Yellowstone" se sumaría a su catálogo a partir del 30 de enero, facilitando el acceso a una nueva audiencia. Vieno el éxito de la serie original, Taylor Sheridan (creador de la serie) ha ampliado su universo de neo-western con el spin-off de '1923'. Ahora se rumorea que podemos tener a un Dutton de regreso para protagonizar esta nueva ficción del universo 'Yellowstone'.

La cadena CBS está desarrollando un nuevo spin-off de 'Yellowstone' en colaboración con Taylor Sheridan y Spencer Hudnut, uno de los showrunners de SEAL Team, según informa Deadline. El proyecto busca expandir el universo de la serie y podría contar con el regreso de Luke Grimes, quien interpretó a Kayce Dutton durante las cinco temporadas de 'Yellowstone'. Grimes estaría dispuesto a retomar su papel, ahora como comisionado de ganadería, lo que permitiría explorar una nueva faceta del personaje. Además, la historia encajaría perfectamente con su pasado como Navy SEAL, un detalle que se alinea con la experiencia de Hudnut en producciones centradas en operaciones militares. Aunque aún no hay detalles oficiales sobre el estreno o el argumento, el proyecto promete combinar la esencia del western con la acción táctica característica de SEAL Team.

Un final prematuro

Tras una larga espera, la serie "Yellowstone" llegó a su fin en diciembre de 2024 en Paramount+(en España además de Netflix, SkyShowtime y Movistar Plus+), con la emisión de una quinta temporada dividida en dos partes. La primera parte se estrenó en noviembre de 2022, con Kevin Costner interpretando a John Dutton. La segunda parte, sin embargo, tuvo que lidiar con la ausencia de Costner, cuyo personaje falleció, dando un cierre definitivo a la serie. La pregunta sobre si "Yellowstone" habría tenido una sexta temporada si Kevin Costner no se hubiera marchado queda en el aire. Cuando Paramount anunció la renovación de la serie para una quinta temporada en febrero de 2022, no se mencionó que sería la última. La noticia llegó en 2023, con el anuncio de la partida de Costner y la confirmación de que la quinta temporada sería el final de la historia. Todo parece indicar que, de no haber surgido problemas con las agendas y las exigencias de la cadena, la serie podría haber continuado. El propio Costner expresó en varias ocasiones su deseo de seguir en la serie, incluso dejando abierta la posibilidad de un cambio de planes. En declaraciones a Entertainment Tonight en el evento CinemaCon en Las Vegas en abril de 2024, Costner afirmó: "Pensé que iba a hacer 7 temporadas y actualmente estamos en 5. Espero que así sea, pero están haciendo muchas series en este momento. Quizás funcione. Quizás esto la lleve de regreso a mí. Si es así y me siento cómodo con ello, me gustaría hacerlo". Sin embargo, la decisión de dividir la quinta temporada en dos partes y la falta de tiempo de Costner, debido a su dedicación a la película "Horizon", llevaron a la peor solución posible: el final de la serie.