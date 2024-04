En la tercera entrega de ‘Geópolis’, ya disponible en la plataforma de RTVE Play, la reconocida periodista Silvia Intxaurrondo se adentra en el fascinante mundo de la gastrodiplomacia para desentrañar cómo la política internacional se refleja en nuestros platos cotidianos. El programa se emitirá el próximo domingo 28 de abril a las 20:00 en La2.

La política vista desde la comida

Con su caracterizado estilo periodístico, Silvia Intxaurrondo nos invita a reflexionar en esta nueva entrega sobre este tema y su impacto en nuestras vidas, ya que gran parte de la gastronomía europea ha sido moldeada por las influencias que adquirió durante su período colonial. Sin embargo, esta influencia no se limita únicamente a Europa, ya que las potencias coloniales dejaron su marca en las cocinas de ciudades de todos los continentes. El período colonial marcó una de las primeras formas de globalización culinaria. Pero, ¿hasta qué punto esta influencia colonial sigue siendo relevante en nuestra vida cotidiana?

Bajo la dirección de Chema Argente, el tercer episodio cuenta con la participación de destacados analistas como Edu Saldaña, Blas Moreno y Fernando Arancón, conocidos por su trabajo en ‘El orden mundial’; Charo Marcos, periodista y directora de ‘AM’; Isabel Ramos Talma, ex subdirectora de protocolo de La Moncloa; Patricia Mateo, experta en gastronomía; Julia Pérez Lozano, periodista gastronómica; María Ritter, directora de la Guía Repsol; y la reconocida gastrónoma Claudia Polo.

Tras la comida, Eurovisión

En los capítulos previos, Intxaurrondo exploró la geopolítica de la cosmética y las redes sociales, destacando cómo estas áreas influyen en nuestras vidas diarias. Con el Festival de Eurovisión en el horizonte, el próximo episodio de ‘Geópolis’ se centrará en este evento tan emblemático.