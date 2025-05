Sofía Suescun, muy crítica con '¡De Viernes!'

Durante la emisión de este sábado 3 de mayo del programa de Telecinco, 'Socialité', una de sus colaboradoras más destacadas se ha convertido en la gran protagonista del día. Hablamos, ni más ni menos, que de Sofía Suescun. Sus participaciones, de manera habitual, tienen que ver sobre uno de los reality de Mediaset, 'Supervivientes 2025'.

En esta ocasión, se ha salido un poco de ese guion y ha querido hablar sobre la actitud de otro de los programas de la cadena, '¡De Viernes!', durante la entrevista a su novio Kiko Jiménez en la emisión de ayer durante el prime de la cadena. "Es verdad que luego cuando Kiko empezó a hablar, todo ese ruido que había en plató, que era muy distinto a la tranquilidad que había con otros entrevistados, fue lo que me despertó", explica Suescun.

Declaraciones de la colaboradora

Además, apunta: "Sí que estuve pendiente de esos 20 minutos, pero no me parece que fuera una entrevista. Sentí que era un 'seis colaboradores contra un entrevistado'. Me dio pena por el programa, que al final fue un desperdicio. Creo que no supieron aprovechar la oportunidad que tenían de poder escucharle, de poder preguntarle, de poder empatizar con él, debatir...".

Igualmente, Sofía Suescun quiso matizar: "Era como un 'a por ti, vamos cada uno a por el aplauso que queremos y necesitamos del público de plató y ya está'. Estaban más centrados en eso que en su entrevistado". "Él, como siempre, se ha mostrado sin miedos, valiente, explicando lo que pudo, porque cada vez que terminaba algo, le cortaba".

Una historia pasada

"Como cualquier persona cuando vive una historia, sea buena o mala, en el momento la vive intensamente, pero pasados los años, es verdad que uno empieza a olvidar. Lo tiene como un simple recuerdo que lo cuenta sin más", concluye la colaboradora de 'Socialité' sobre la relación de su novio con Gloria Camila.

Por otro lado, Sofía Suescun también quiso hablar de otras cuestiones sobre el programa: "En general, anoche cuando puse '¡De viernes!', Ana María que empezó el programa, yo no sé qué tiene esta mujer, que habrá vivido lo suyo, pero a la hora de expresarse y contar su historia, desconecté de una forma... me fui al espacio, me entró un sueño súper profundo y me quedé dormidísima en el sofá".