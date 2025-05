Gustavo González, rotundo: "Fuera de plató nunca tuve afinidad con Jorge Janiver ni Kiko Hernández"

A escasos días del estreno en TVE del programa “La familia de la tele”, que devuelve al universo televisivo a buena parte de los componentes del antiguo “Sálvame”, Gustavo González, que formó parte de aquel equipo, se sincera con nosotros y recuerda los pros y los contras que marcaron su relación con quienes fueron sus compañeros.

“Hubo una línea roja: yo tenía prohibido hablar de mi vida privada, pero trascendió mi separación matrimonial y se rompieron todos los límites. Me sentí muy dolido porque me hizo mucho daño y enturbió mi ruptura y mi relación con mi exmujer y mis hijos. En el programa se me calumnió y se dijeron barbaridades sobre mi vida personal. Incluso se inventaron que tuve relaciones sentimentales que no habían existido”, lamenta.

—Ha dicho que María Patiño le ha decepcionado.

—Sí. La gente a la que quieres debe estar a tu lado en lo bueno y en lo malo, y ella me decepcionó porque no lo estuvo cuando yo me encontraba muy mal.

—Tampoco Kiko Hernández es santo de su devoción.

—Nunca tuvimos relación. La falta de afinidad entre los dos era mutua. No fue nada duro perderle de vista. Me importa un bledo lo que diga o lo que haga.

—Con Gema López perdió la amistad…

—Nuestra amistad se deterioró. Le tengo mucho cariño y admiración, pero la relación se acabó.

Gema López en "Espejo público" Atresmedia

—¿Se lleva bien con Jorge Javier Vázquez?

—Tampoco tuve una afinidad personal con él. No tengo nada en su contra, pero no ha existido una amistad. Fuera del plató, nunca tuvimos afinidad.

—¿Y con Belén Esteban?

—Ahí no voy a entrar. No quiero guerras mediáticas con ella.

—Carlota Corredera también le decepcionó…

—Le hice un gran favor parando un reportaje en el que la pillaron en Canarias, y ella luego no respondió a mis expectativas de amistad.

—¿A quiénes recuerda con mayor cariño?

—A Chelo García Cortés y Lydia Lozano, y Antonio Montero es como mi hermano. Kiko Matamoros es un caballero, siempre me ha parecido buena gente.

—¿Trabajaría en “La familia de la tele” si le llamaran?

—Ahora mismo estoy muy tranquilo trabajando como reportero, y tendría que pensármelo mucho antes de volver a la televisión.

—Dentro de unos meses tendrá que afrontar el juicio por la “Operación Deluxe”. ¿Está muy preocupado?

—Se han dicho muchas barbaridades y mentiras sobre ese asunto. Demasiadas calumnias. Lógicamente, estoy preocupado, pero hay un posible delito de revelación de secretos y ya veremos si prima el derecho a la información o ha habido algún tipo de delito. Ya veremos. Yo confío plenamente en la Justicia.

—¿Mantiene buena relación con sus hijos mayores?

—El cariño es mutuo. Nunca hubo ruptura cuando me separé de su madre. Nos queremos mucho.