Sergio Medialdea, 'El primo de Zumosol', se sincera con Sonsoles Ónega: "Me puse delante del tren y cerré los ojos porque quería desaparecer"

Sergio Medialdea, conocido por su icónico papel como 'El primo de Zumosol' en los anuncios de los años 90, ha revelado recientemente en el programa 'Y ahora Sonsoles' las duras experiencias de acoso escolar que vivió durante su adolescencia. Su relato pone en evidencia la dura realidad detrás del personaje público que millones de personas reconocían, contrastando con una infancia llena de inseguridades, burlas y maltrato.

Durante su etapa escolar, Medialdea sufrió constantes humillaciones desde los 14 hasta los 17 años. "Me llamaban 'enano' y 'gafotas' todo el día", ha explicado el actor a Sonsoles Ónega, quien a esa edad tenía una estatura de 1,46 metros y usaba gafas de gran tamaño, características que fueron blanco fácil para los abusadores. Además, su aspecto físico se convirtió en el objetivo de los alumnos mayores, quienes no solo le hacían mofa, sino que incluso llegaban a agredirle. "Me cogieron tres chicos cuatro años mayores y me pegaban collejas, me robaban el dinero y hasta el bocadillo", ha relatado Medialdea. Este acoso, más allá de los insultos, generaba en él un profundo miedo y evitación. "Cuando veía a estos chicos en la puerta del instituto, me iba y no entraba hasta las 9:30 horas de la mañana", ha recordado.

Uno de los momentos más duros de su relato ha sido cuando ha confesado haber llegado a pensar en quitarse la vida. "Me fui a las vías del tren de Castelldefels y me puse delante del tren. Cerré los ojos porque quería desaparecer", ha compartido entre lágrimas en el plató de Antena 3. Sin embargo, en el último instante, un pensamiento lo salvó: "Me acordé de mis padres, quienes me amaban incondicionalmente, y me aparté del tren". Esta experiencia, aunque extremadamente dolorosa, fue un punto de inflexión en su vida. La superación del bullying no fue inmediata, pero Medialdea encontró en el deporte una válvula de escape. Al destacar en actividades como el balonmano y el baloncesto, comenzó a ganar el respeto de sus compañeros, lo que contribuyó a mejorar su autoestima. Pero el gran cambio físico llegó años después, cuando Medialdea creció 33 centímetros en tres años, pasando de medir 1,46 metros a 1,79. Este cambio radical en su apariencia fue determinante para que consiguiera el papel que lo haría famoso: 'El primo de Zumosol'. Su personaje se convirtió en un símbolo de fortaleza para muchos, algo irónico dado su sufrimiento personal.

Sergio Medialdea en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Hoy, a sus 53 años, Sergio Medialdea dedica parte de su tiempo a dar charlas en colegios sobre acoso escolar, una causa que le es muy cercana. En estas intervenciones, busca concienciar a los niños sobre la importancia de hablar sobre el bullying y pedir ayuda. "Cuando doy charlas, a veces veo niños que se emocionan porque se ven reflejados en mi historia. A todos ellos les digo: Se puede salir del bullying, hay que pedir ayuda", ha asegurado con determinación en Atresmedia. La experiencia de Medialdea es un claro recordatorio de que las cicatrices del bullying no siempre son visibles, pero sus efectos pueden durar toda la vida. A través de su testimonio, busca que ningún niño tenga que pasar por lo que él vivió. Como él mismo sentencia: "Para un padre, lo peor que le puede pasar es que su hijo sufra bullying. Yo no quiero que ningún niño pase por lo mismo. Hay que acabar con esto".