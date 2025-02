'Supervivientes 2025' suma a una actriz a su espectacular casting

Estamos a punto de terminar esta semana y cada vez quedan menos días para la llegada de los concursantes de 'Supervivientes 2025' a las playas de los Cayos Cochinos de Honduras. Más concretamente, será el próximo jueves 6 de marzo, a las 22:00 horas. Por ello, Mediaset va anunciando quiénes van a ser los famosos que participarán en esta nueva edición del reallity que se emite en Telecinco.

De manera oficial, hasta ahora se habían anunciado un total de 4 concursantes: Pelayo Díaz (diseñador de moda y creador de contenido), Makoke (colaboradora en programas de televisión y modelo), Álvaro Escassi (jinete) y Almácor (cantante que participó en 2024 en el Benidorm Fest). Como el tiempo apremia, el estreno llega en un par de semanas, la cadena ha informado de otra incorporación.

Beatriz Rico, nueva concursante

Es el caso de la reconocida actriz española Beatriz Rico. El anuncio de su llegada a 'Supervivientes 2025' se ha realizado mediante un vídeo publicado en las redes sociales de Mediaset. En él, la nueva concursante de este programa expone una primera impresión al respecto: "Soy Beatriz Rico, actriz y nueva concursante de ‘Supervivientes 2025'. Casi nada. ¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a ‘Supervivientes’? Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción".

De hecho, en tono de humor, la actriz asturiana finaliza: "Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas". Esta mujer, con una gran y variada trayectoria profesional, acepta el reto posiblemente más difícil e inesperado de su vida.

Otros posibles concursantes

En los últimos días, la lista de posibles concursantes para este 'Supervivientes 2025' no ha dejado de crecer. De hecho, Ágatha Ruiz de la Prada tuvo que salir en los medios de comunicación a desmentir su presencia en la próxima edición del reallity. Igualmente, la gran estrella del programa 'La Isla de las Tentaciones', Montoya, parece seguro que estará presente en Honduras lo que pasa que hasta que no terminen las emisiones no será anunciado de manera oficial.

Por otro lado, Mediaset también ha anunciado esta misma semana que en este 2025 también va a realizar una nueva edición de 'Supervivientes: All Stars'. En este programa, la cadena aglutinará en Hondura a algunos de los concursantes más destacados de todas las ediciones del reallity. Veremos quiénes se embarcarán en esta nueva aventura y, por qué no, si Rafa Mora es uno de los elegidos.