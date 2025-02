Ágatha Ruiz de la Prada reafirma su postura sobre "Supervivientes 2025"

Durante la última semana, y más tras el anuncio oficial de la fecha de estreno de "Supervivientes 2025", se han ido conociendo algunos de los famosos que acudirán a la nueva edición de este reallity show de Mediaset que se emite en Telecinco. De hecho, todavía no se ha confirmado al 100% el casting final de las personas que pondrán rumbo a Honduras a inicios del mes de marzo.

Muchos programas de televisión y diversos medios de comunicación se han ido haciendo eco de diferentes nombres que pueden ser candidatos o concursantes del programa. Uno de los que más ha sonado ha sido el de la reconocida diseñadora de moda: Ágatha Ruiz de la Prada. Es más, Kiko Hernández se reafirmó este martes en su intervención en el programa "Ni que fuéramos Shhh" en que se va a anunciar próximamente su participación en "Supervivientes 2025".

La diseñadora da su versión en "TardeAR"

Unas declaraciones que también fueron apoyadas por otra de las personas más destacadas del programa, Belén Esteban: "Sí, a mí me lo han dicho también". Tanto revuelo han generado esta supuesta exclusiva que la propia diseñadora de moda ha tenido que salir al paso y ofrecer su versión. Y es que aprovechó su presencia como colaboradora en el programa "TardeAR" para desmentir su presencia en "Supervivientes 2025".

Antes de sus declaraciones, tuvo la palabra Carmen Lomana que no dudó en criticar a Ágatha Ruiz de la Prada y expone su opinión sobre esta posibilidad: "La marquesa se ha vuelto una friki terrible, todo el día en la tele contando sus amores. Que vaya, que vaya, por mí como si se sube en un cohete a la luna o si se va a Supervivientes y la come una barracuda".

Por su parte, la diseñadora de moda fue muy rotunda frente a las informaciones que la vinculan con el reallity show de Mediaset: "No voy a ir a Supervivientes para que no me coma una barracuda. La verdad, sabes lo que pasa, es que yo soy muy delicada para muchas cosas, ya en mi casa, pues imagínate si voy a Supervivientes.