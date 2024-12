Beatriz Rico: de azafata en la tele a estrella del rock

Beatriz Rico es el ejemplo perfecto de cómo evolucionar en el mundo artístico sin perder la autenticidad. Con 19 años dejó su Gijón natal para probar suerte en Madrid y, en apenas dos años, conquistó la televisión como una de las azafatas de “El precio justo”. Su frescura pronto llamó la atención, llevándola a presentar programas infantiles como “Telebuten” y “Hugolandia”. Sin embargo, Rico no se veía encajada en este papel y, tras mucha reflexión, decidió dar un giro radical a su carrera para centrarse en la interpretación.

Su paso por la pequeña pantalla dejó huella en series como “Carmen y familia” y “Un paso adelante”, donde interpretó a personajes icónicos que aún son recordados por los espectadores. Pero Beatriz también brilló en el cine, trabajando junto a grandes directores como José Luis Garci y Fernando Fernán Gómez. Con el tiempo, eligió dar prioridad al teatro, un espacio que le permitió explorar nuevos registros y profundizar en su pasión por la actuación. Actualmente, combina la interpretación de obras como “Pepa, no me des tormento” y “Remátame otra vez”, que reflejan su amor por el escenario.

Rico no ha limitado su arte a la actuación. En 1993 se aventuró en la escritura con “Y... ¿qué le digo a mis padres?”, pero fue en 2021 cuando debutó como novelista con “De Miss a más sin pas”. Un año después, consolidó su faceta como autora con “Tú quédate conmigo... yo me encargo de que merezca la pena”, otra muestra de su capacidad para conectar con el público desde múltiples disciplinas creativas.

La música es otro de los territorios en los que Beatriz Rico ha triunfado. En 2013, fundó Be Rock, banda que más tarde renombró como Rico & Roll. Con ellos, ha recorrido más de 300 escenarios y logró un gran éxito con su EP “Sueños que no caducan”, que llegó a liderar las listas de ventas. Rico sigue dedicando parte de su vida a la música, demostrando que su pasión por el arte no conoce límites.

Con una trayectoria que abarca desde la televisión hasta el rock, Beatriz Rico es un claro ejemplo de versatilidad y perseverancia. Su capacidad para reinventarse, manteniendo siempre su esencia, la ha convertido en una figura admirada en el panorama artístico español.