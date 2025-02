Alba Carrillo lanza una indirecta contra Pelayo Díaz y su fichaje por 'Supervivientes 2025'

El anuncio de Pelayo Díaz como el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2025' no ha pasado desapercibido entre sus compañeros de 'D Corazón', el programa de TVE en el que colabora junto a Alba Carrillo. La modelo y exconcursante del reality de Telecinco no ha dudado en lanzarle una indirecta sobre lo que le espera en la isla, dejando entrever que la experiencia no será nada fácil.

Durante la última emisión de 'D Corazón', los colaboradores han comentado la reciente imagen de Tom Cruise y Ana de Armas paseando juntos por Londres cuando Pelayo Díaz ha hecho un comentario sobre su pasado en la capital británica: "Los que tenemos casa en Londres…". En ese momento, Alba Carrillo no ha dejado pasar la oportunidad de lanzarle una pulla: "Vete olvidando de tu casa en Londres, que vienen tiempos muy oscuros", dijo entre risas, haciendo referencia a las duras condiciones que le esperan en Honduras.

Jorge Javier Vázquez con José Luis Losa y la modelo Alba Carrillo durante la final de 'Supervivientes 2017' GJB GTRES

El estilista e influencer, que deberá abandonar temporalmente su puesto en 'D Corazón' en TVE y en 'Espejo Público' en Antena 3 para participar en el reality de Mediaset, se ha mostrado entusiasmado, aunque también ha reconocido sus temores. En su vídeo de presentación, ha confesado que le preocupan "los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad y tener que pescar para sobrevivir". Aun así, ha asegurado que afronta la aventura con muchas ganas: "Voy con muchísima ilusión y espero vuestro apoyo".

Por otra parte, la indirecta de Alba Carrillo no es casual, ya que ella sabe perfectamente lo que implica participar en 'Supervivientes'. En 2017, la modelo viajó a Honduras junto a su madre, Lucía Pariente, y logró llegar hasta la final, quedando en segunda posición. En varias ocasiones, ha recordado lo duro que fue su paso por el reality y las secuelas que le dejó. "El último día en Honduras es increíble, pero cuando vuelves a casa, la rutina se hace difícil", contó en una entrevista en 2020. También reveló que le costó adaptarse nuevamente a la vida cotidiana: "Me costó mucho volver a ponerme zapatos, después de tanto tiempo descalza. Incluso dormía en el suelo con un cojín porque el colchón me resultaba demasiado blando".

El diseñador español se prepara para la aventura extrema

Pelayo Díaz, de 38 años, afrontará ahora el reto de 'Supervivientes 2025', después de haber estado cerca de participar en la edición de 2017. Su fichaje ha sido anunciado en 'De Viernes', el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, donde expresó su emoción y respeto por la experiencia que le espera. Ahora, con la advertencia de Alba Carrillo en mente, el modista tendrá que enfrentarse a la realidad de la supervivencia extrema en los Cayos Cochinos. La aventura se prevé que comience el 6 de marzo.