'El Hormiguero' recibe esta noche al primer astronauta español en viajar al espacio

El programa estrella de Antena 3, 'El Hormiguero', se prepara para una experiencia fuera de este mundo con la visita del astronauta Miguel López-Alegría. Este jueves, a las 21:45 horas, el programa televisivo recibirá al primer astronauta español en viajar al espacio, quien compartirá con la audiencia las emociones y experiencias de sus misiones.

Miguel López-Alegría, a sus 65 años, no solo es el primer español en salir de la atmósfera terrestre, sino que cuenta con una impresionante trayectoria que incluye cinco expediciones espaciales y la preparación para una sexta. Criado en California, López-Alegría se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde pilotó más de treinta modelos de avión para la US Navy antes de iniciar su entrenamiento como astronauta en el Johnson Space Center de Houston en 1992. Este no es el primer encuentro de'El Hormiguero' con el espacio. Anteriormente, el programa recibió la visita del astronautaPedro Duque, quien compartió sus perspectivas sobre la posibilidad de vida en otros planetas, en una entrevista memorable con Pablo Motos.

Miguel López-Alegría Antena 3

Recién llegado de su misión en la Estación Espacial Internacional, donde lideró la Axiom Mission 3, Miguel López-Alegría ha participado en más de treinta experimentos científicos en microgravedad, estableciendo hitos en la exploración espacial. Es por esta razón que 'El Hormiguero' cerrará la semana con broche de oro al recibir a este destacado astronauta, quien sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas por su dedicación y valentía en la búsqueda de nuevos horizontes en el espacio exterior.